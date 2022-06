Nuova ondata di caldo, allerta siccità: «Fino a 37 gradi in Val Padana»

L'ondata di caldo africano sta stabilendo in questi giorni nuovi record tra Spagna (44°C in Andalusia), Francia (42.8°C a Biarritz) e Mitteleuropa (39.2°C in Germania a Cottbus record dal 1888 ad oggi).

Nei prossimi giorni anche l'Italia sarà coinvolta, lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che aggiunge: «Nei prossimi giorni prevediamo picchi fino a 37/39 gradi in Val Padana, specie centro orientale. Tra il tardo pomeriggio e la serata di martedì 21 giugno, così come nella prima parte di mercoledì, alcuni temporali potrebbero interessare Alpi, Prealpi, localmente pedemontane e vicine pianure. Poi a seguire un nuovo impulso instabile è atteso tra venerdì e sabato, con altri rovesci e temporali sui rilievi ma localmente anche su Val Padana e Liguria, e un lieve calo delle temperature».

La vera allerta resta però quella legata alla siccità che ormai si protrae dall'inverno, soprattutto al Nord. Le piogge sono infatti dimezzate rispetto allo scorso anno e la crisi idrica ha raggiunto livelli eccezionali. «Di questo passo si rischia una riduzione del 50% della produzione agricola» avverte Cia-Agricoltori Italiani. I danni complessivi sono destinati già a superare un miliardo di euro. «Per la frutta estiva, in particolare meloni e cocomeri, si prevede una riduzione tra il 30% e il 40%, che arriva al 50% per il mais e la soia» conclude Mazzoleni.