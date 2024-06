Maltempo nella notte, caduto l'albero dietro il liceo Canova: raffica di blackout

Non c'è pace per la Marca flagellata dal maltempo: nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno sono stati una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco per un forte temporale che ha colpito Treviso e i comuni limitrofi creando nuovi danni e disagi.

Le prime chiamate ai soccorsi sono arrivate verso le 22.30 mentre gli ultimi interventi si sono conclusi alle 2 di notte. Fulmini, alberi e rami caduti e qualche grondaia staccata dal vento, i danni più importanti avvenuti non solo a Treviso ma in diversi comuni della provincia. Nel dettaglio: a Treviso è caduto in via Oderdan il grosso albero che si trovava dietro il liceo Canova, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma il lampione lungo la pista ciclabile che costeggia il Put è stato colpito dai rami e dovrà essere sostituito. I fulmini del temporale hanno causato anche una raffica di blackout in città con danni alla linea elettrica e a diversi impianti di abitazioni private.

Alberi caduti anche a Nerbon nel comune di San Biagio di Callalta, e a Silea. Nel cortile della cantina Collalto a Susegana, invece, un fulmine ha sventrato un cedro secolare. Ancora senza luce, infine, il municipio di Cessalto dove sabato scorso un fulmine ha colpito il tetto della sede comunale, mandando fuori uso la linea telefonica e lasciando al buio anche decine di abitazioni nei dintorni. I tecnici di E-distribuzione sono intervenuti per un primo intervento proprio nella mattinata odierna.