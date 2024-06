Dopo il caldo tornano i temporali: allerta meteo dal pomeriggio di venerdì

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile Veneto ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo (stato di attenzione) per temporali in tutti i bacini del Veneto dalle ore 14 di domani, venerdì 21 giugno, fino alle ore 3 di sabato 22 giugno.

Dopo alcuni giorni di tempo stabile, che hanno portato ad un aumento delle temperature e dell'umidità nei bassi strati, venerdì 21 è previsto l'avvicinamento e il transito di una perturbazione che da ovest porterà un aumento dell'instabilità, anche marcata, tra il tardo pomeriggio e la serata. Dalle ore centrali di domani aumenterà la probabilità di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate localmente anche consistenti). i fenomeni più significativi sono previsti tra il tardo pomeriggio e la serata di venerdì, in esaurimento nelle primissime ore di sabato 22. A causa dei temporali previsti da venerdì pomeriggio si attendono: possibil frane superficiali e colate rapide, innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria; rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario, in occasione dei temporali attesi, sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.