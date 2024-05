Tornano i temporali in Veneto: «Allerta meteo fino a venerdì»

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità valido dalle ore 14 di oggi, mercoledì 29 maggio, fino alla mezzanotte di venerdì 31 maggio: stato di attenzione per criticità idrogeologica per temporali (allerta gialla) in tutti i bacini del Veneto.

Domani, giovedì 30 maggio, è previsto tempo instabile, precipitazioni sparse e intermittenti anche a carattere di rovescio e temporale localmente anche forti, più probabili al mattino sulle zone centro-settentrionali e poi dal pomeriggio/sera. Venerdì probabile fase di tempo perturbato con fenomeni a prevalente carattere di rovescio e temporale, anche forti e diffusi. Alla luce delle previsioni, si conferma lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini del Basso Brenta -Bacchiglione e del Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige e si aggiunge lo stato di attenzione per il bacino veronese Adige-Garda e Monti Lessini.