Torna l'anticiclone sulla Marca: «Nel weekend picchi di caldo fino a 26 gradi»

Dopo l’ultima perturbazione in transito al Centronord sta per chiudersi, almeno per ora, questa lunga fase piovosa che ha interessato soprattutto le regioni settentrionali. Il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, spiega: «Nei prossimi giorni tornerà l’alta pressione africana su Mediterraneo e Italia, ma con una puntata anche sul centro-ovest Europa dove le temperature si porteranno su valori eccezionalmente elevati in relazione al periodo. Massima espressione dell’anticiclone sull’Italia tra il prossimo weekend e lunedì, con tempo in prevalenza stabile e soleggiato, o al più a tratti offuscato da nubi alte di passaggio e qualche foschia o banco di nebbia tra notte e primo mattino su Valpadana e valli del Centro. Le temperature si porteranno su valori tardo-primaverili se non proprio estivi in alcuni casi».

«Sull'Italia, così come su gran parte dell'Europa centro-occidentale, verranno pompate masse d'aria eccezionalmente calda per il periodo direttamente dal Nord Africa - prosegue Ferrara -. A circa 1500 metri di quota infatti la temperatura dell'aria sarà sopra media anche di 10-14°C su gran parte d'Italia (qualcosa in meno all'estremo Sud), con punte addirittura di 16-18°C sopra media sulle Alpi. Tra Francia e Germania le temperature in quota potranno evidenziare un'anomalia eccezionale di 20°C, con rischio di nuovi record di caldo. Come detto forti anomalie sulle Alpi, ma anche sull'Appennino: lo zero termico potrà infatti raggiungere i 4000m di quota, come in piena estate, mentre diverse località a 1300-1500m potranno registrare picchi pomeridiani di 16-18°C. Una tale impennata termica potrà peraltro mantenere elevato il rischio valanghe sulle Alpi, dove in quota sono presenti ingenti accumuli nevosi per via del periodo eccezionalmente piovoso appena conclusosi».