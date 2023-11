Ciclone Ciaran arriva in Veneto: «Allerta rossa tra giovedì e venerdì»

Sull’Europa è in arrivo il ciclone Ciaran che porterà forte maltempo anche sulla nostra città. Le prime piogge sono attese già nella tarda mattinata di giovedì 2 novembre ma sarà solo dal pomeriggio che i fenomeni tenderanno ad intensificarsi per assumere, verso sera, forte intensità con rischio anche di temporali.

Il maltempo continuerà nell’arco della notte e nelle prime ore della mattina di venerdì poi sono attese ampie schiarite. La pausa sarà però molto breve: dopo una giornata di sabato abbastanza soleggiata, verso sera il tempo tornerà a guastarsi con le prime piogge e nell’arco della notte tra sabato e domenica i fenomeni potrebbero risultare anche intensi. Da domenica pomeriggio più sole e l’inizio della prossima settimana si preannuncia soleggiato. Le temperature non subiranno grandi variazioni con massime non oltre i 16/17° e minime intorno 10/11°.

Allerta rossa in Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha diramato una nuova allerta rossa dalle ore 15 di giovedì 2 novembre fino a venerdì 3 novembre, per criticità idrogeologica nei bacini idrografici: Piave Pedemontano (BL-TV) e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI - BL - TV –VR). Allerta arancione nelle stesse ore nei bacini: Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV) e Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD). Allerta gialla) per il bacino Livenza, Lemene e Tagliamento. Tutti i bacini della regione saranno in fase di "Preallarme" per criticità idraulica. Per vento forte è stata infine dichiarata la fase di attenzione dalle 14 di giovedì alle 16 di venerdì 3 novembre, su costa e pianura limitrofa, zone pedemontane e zone montane.