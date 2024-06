Maltempo, fulmine colpisce l'hotel Loris: a fuoco il quadro elettrico

Dopo la bomba d'acqua di domenica pomeriggio sul Montello, il maltempo è tornato a colpire la Marca all'alba di lunedì 10 giugno: in via Roma a Silea un albero è caduto in via Roma, fortunatamente senza coinvolgere né auto né persone.

A Treviso si sono registrati alcuni blackout per i fulmini: in tilt i semafori lungo le strade di Santa Maria del Rovere. Verso le 6 di questa mattina, infine, un fulmine ha colpito l'albergo Loris di Pieve di Soligo procurando l'incendio del quadro elettrico. All'interno della struttura alloggiavano due ospiti: nessuno di loro è rimasto ferito ma sul posto sono dovuti intervenire carabinieri e vigili del fuoco dal momento che l'incendio del quadro elettrico rischiava di interessare l'intero hotel. Fortunatamente la struttura ha riportato solo danni lievi.