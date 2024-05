Strade chiuse e allagamenti in tutta la Marca: «Esondati il Muson e l’Avenale»

L'ondata di maltempo abbattutasi giovedì 16 maggio nella Marca ha provocato importanti criticità alla rete viaria provinciale: la Provincia di Treviso è intervenuta, in collaborazione con le squadre di Protezione civile e il settore Viabilità, per monitorare la situazione, procedere con la chiusura delle strade non percorribili a causa degli allagamenti e fare una ricognizione dei danni causati dal nubifragio. Dall’alba di venerdì stanno proseguendo le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza in tutto il territorio, soprattutto nell’area a Ovest della Marca, dove si sono verificati gravi allagamenti e frane. Le maggiori criticità a Castelfranco Veneto, dove le scuole sono state chiuse a causa delle esondazioni del Muson e dell’Avenale, e ad Asolo. Nel dettaglio, la Provincia ha emanato le seguenti misure di sicurezza e, attualmente, sono in corso le ricognizioni nelle aree:

• Chiusura della variante Scattolon a Catena per frana;

• Chiusura della strada provinciale 6 a nord di Castelcucco, Vallorgana, sempre per frana;

• Spegnimento, nella notte, dell'impianto di sollevamento acque nel sottopasso di Ponte di Piave per allagamenti diffusi della campagna (il Piave continua a essere monitorato)

• Chiusura della provinciale 1 sul Mostaccin e criticità sulla sp 20 - 101 sul territorio Asolano.

• Criticità e blocco per allagamenti sulle provinciali 139, 20, 81 a Castelfranco. Allagamenti anche sulla provinciale 115.

Nel corso della notte si sono verificati allagamenti anche nei sottopassi di Salvatronda sulla sp 5, sulla sp 19 a Barcon, sulla sp 57 a Fagarè e sulla della sp 34 a Ponte di Piave. Numerosi Gruppi di Protezione Civile sono attualmente impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza anche a Cornuda, Crocetta del Montello, Maser, Nervesa, San Biagio di Callalta, Silea e Casale sul Sile: a supporto delle squadra Provinciali di Treviso stanno intervenendo anche i volontari della Protezione Civile di Belluno.

I commenti

«Stiamo lavorando senza sosta su tutti i fronti con la Protezione Civile e i Tecnici Viabilità della Provincia per cercare di ripristinare in fretta le condizioni di sicurezza - le parole del presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon - ora la situazione sembra sia in fase di stabilizzazione, purtroppo però gli allagamenti hanno provocato danni ad abitazioni, scantinati, scuole, strade e ora sono in corso le ricognizioni per fare una stima. L’auspicio è che l’emergenza rientri nelle prossime ore: nel frattempo continuiamo a essere operativi su tutto il territorio per mettere in sicurezza al più presto i cittadini».

«Nelle sedi provinciali di Treviso, Verona e Vicenza della Uil Veneto abbiamo subito dei lievi danni che, per fortuna, non hanno bloccato il lavoro. La Uil Veneto esprime la totale vicinanza a tutti i cittadini che hanno subito danni, ma anche alle istituzioni pubbliche e alle realtà private. Ringrazia tutti coloro che in queste ore si son fatti in quattro per tenere sotto controllo la situazione eccezionale: dalla Regione Veneto con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, tutti i volontari e soccorritori che sono scesi in campo per tutti noi. Va detto e sottolineato che anche se abbiamo visto il nostro territorio ancora una volta ferito dal maltempo, non abbiamo avuto né morti né feriti rispetto alle alluvioni passate. Dopo l’alluvione del 2010 si è cominciato sul serio a lavorare sulla messa in sicurezza idraulica del suolo ed oggi si raccolgono i risultati: grazie ai bacini di laminazione e all’importante lavoro effettuato sugli argini si è riusciti a gestire questa ennesima emergenza. Lo si tocca con mano. Bisogna prenderne atto e ringraziare» ha detto Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto.