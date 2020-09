L'autunno spinge sull'acceleratore, tra giovedì e venerdì una nuova perturbazione

«Dopo una breve tregua, il maltempo tornerà a bussare alla porta dell’Italia – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – una nuova e intensa perturbazione atlantica affonderà il colpo sull’Europa occidentale, coinvolgendo gradualmente anche la nostra Penisola. Tra giovedì e venerdì sono infatti attesi rovesci e temporali in particolare al Nord e sulla Toscana, con rischio locali nubifragi: le precipitazioni potranno risultare particolarmente abbondanti in particolare su alto Piemonte, fascia prealpina tutta, Liguria e nordovest della Toscana, dove non escludiamo picchi pluviometrici di oltre 100-150mm. Occasionali acquazzoni potranno interessare anche Umbria, Lazio e Sardegna, mentre sul resto d’Italia il tempo si manterrà sostanzialmente asciutto».

WEEKEND BURRASCOSO CON ROVESCI, TEMPORALI E FORTE VENTO – «Ci attende un altro weekend decisamente movimentato dal punto di vista meteorologico – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – quanto la parte più attiva della perturbazione porterà rovesci e temporali a più riprese soprattutto al Centronord, con rischio per locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Più ai margini il Sud con precipitazioni scarse, se non del tutto assenti, e maggiori spazi assolati, fatta eccezione per qualche pioggia o rovescio in più sulla Campania. Da segnalare inoltre il vento che tornerà a soffiare forte ora di Scirocco ora di Libeccio, specie tra venerdì e sabato, quando su Tirreno e Liguria si prevedono raffiche anche di oltre 70km/h e relativi mari in burrasca».

TEMPERATURE IN NETTO RIALZO, POI DI NUOVO IN CALO DA SABATO – «Le temperature basse di questi giorni subiranno una netta ridimensionata verso l’alto, con anzi una vera e propria impennata termica soprattutto al Centrosud, complici i venti meridionali. Al Sud si potranno nuovamente superare punte di 27-28°C, qualche grado in meno al Centro ma comunque molto mite, mentre al Nord farà più fresco e in particolare sul Nordovest. Da sabato nuovo calo delle temperature a partire dal Nord, con la neve che potrà tornare a spingersi a tratti sotto i 1600-1700m sulle Alpi»: concludono da 3bmeteo.com.