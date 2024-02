Bel tempo agli sgoccioli: «Da giovedì pioggia, vento e neve in montagna»

Le previsioni di Davide Sironi (3bmeteo.com) per i prossimi giorni: «Giorni contati per smog e anticiclone, da giovedì 22 febbraio si spalanca la porta atlantica con perturbazioni in arrivo. Temperature in abbassamento»