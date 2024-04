Temperature in rialzo fino a martedì, poi dal 1° maggio torna la pioggia

Dopo una fase instabile e dal sapore invernale, il tempo sta per migliorare grazie a un temporaneo rinforzo dell'alta pressione. Tra oggi e martedì, spiega il meteorologo di 3B Meteo Manuel Mazzoleni, si prevede un periodo prevalentemente stabile e soleggiato, con solo qualche annuvolamento attorno ai rilievi nella giornata di domenica. Le temperature diventeranno gradualmente più miti, con massime che raggiungeranno valori più tipici della primavera. All'inizio della prossima settimana, le massime si avvicineranno ai 25-26°C in pianura, mentre le minime saranno generalmente superiori ai 10°C.

Questo bel tempo, tuttavia, sarà seguito da un nuovo peggioramento a partire dal 1° maggio, quando una depressione in formazione sul Mediterraneo centro-occidentale causerà un aumento della nuvolosità, con i primi fenomeni attesi dapprima su Alpi e Prealpi ed entro fine giornata localmente anche in pianura. Ciò prelude a un giovedì caratterizzato da maltempo, con rovesci diffusi e anche qualche temporale, che si attenua poi verso sera a partire dalle basse pianure. Le condizioni meteorologiche non dovrebbero migliorare neppure nel fine settimana, che sarà caratterizzato da alternanza di sole, frequenti passaggi nuvolosi e fenomeni sparsi. Il tutto sarà accompagnato da un nuovo calo delle temperature a partire dalla metà della settimana, con massime che difficilmente supereranno i 14/16°C giovedì, in leggero aumento nel fine settimana successivo.

Nel dettaglio di Treviso tempo ancora stabile e soleggiato sino a fine mese con al più qualche sparuto annuvolamento in transito ma con temperature in ulteriore rialzo; massime sino a 25/27°C tra lunedì e martedì. Peggiora poi con l’avvio di maggio con nubi in aumento nella giornata del 1°, quando qualche primo piovasco potrebbe giungere entro la serata, e piogge e temporali più diffusi giovedì 2. Nel fine settimana, infine, il tempo si manterrà spiccatamente variabile con ancora il rischio di rovesci o temporali. Anche le temperature sono attese in calo nella seconda parte della settimana con valori anche sotto i 20°C.