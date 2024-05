Maltempo, oltre cento interventi nella Marca: «Tre idrovore dall'Emilia Romagna»

Sono un centinaio, in meno di 24 ore, gli interventi per maltempo effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Treviso. Di questi 100, sessanta sono stati effettuati nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio quando una perturbazione con precipitazioni record si è abbattuta in poche ore sulla Marca.

A dirlo è il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Francesco Costa, intervenuto venerdì mattina a Castelfranco Veneto insieme al presidente della Provincia, Stefano Marcon e al Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. «Per velocizzare i tempi di svuotamento e messa in sicurezza degli edifici allagati abbiamo fatto arrivare tre grandi idrovore dall'Emilia Romagna, oltre alle due già portate da Vicenza e alle nostre due da Treviso» spiega il comandante Costa. Il presidente della Provincia parla invece delle strade e dei comuni più colpiti nella Marca: «La situazione è in via di miglioramento: le strade provinciali chiuse per frane e allegamenti tra Castelfranco Veneto e Asolo sono state messe in sicurezza, verranno riaperte gradualmente non appena avranno la completa agibilità. Sul versante della viabilità siamo riusciti a garantire sicurezza. Dalle 19 di ieri fino all'una meno un quarto di notte però, oltre 100 millimetri di pioggia sono caduti nella Castellana - ha aggiunto Marcon -. Mi sento di dire che la chiusura delle scuole è servita e non ha creato disagi. Abbiamo gestito un'emergenza straordinaria dopo le esondazioni del Muson e dell'Avenale con il comando della polizia locale e piazza Giorgione finiti sott'acqua. Senza le casse di espansione a Riese Pio X e Godego saremmo qui a parlare di un vero e proprio disastro. Il ringraziamento va a tutti i soccorsi impegnati nell'emergenza: dai vigili del fuoco alle squadre della Protezione civile - ha concluso Marcon -. Castelfranco, Asolo e Riese Pio X sono stati i comuni più colpiti ma molti altri paesi della provincia hanno riportato danni ingenti, da Villorba a Ponte di Piave, passando per Casale sul Sile. La situazione andrà ora costantemente monitorata».

Le previsioni

Nelle ultime 12 ore non si sono registrate precipitazioni su tutto il Veneto. Nelle prossime ore, invece, è previsto un moderato aumento dell'instabilità soprattutto su zone montane e pedemontane dove saranno più probabili delle precipitazioni locali, a tratti sparse specie sui settori centro-orientali, a prevalente carattere di rovescio o locale temporale. Sulla pianura centro-meridionale precipitazioni generalmente assenti anche se non saranno del tutto esclusi isolati fenomeni. Dalla sera probabilità di precipitazioni in rapida diminuzione fino a risultare assenti su tutto il territorio.

Allerta fiumi

Un nuovo avviso di criticità emesso dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, valido dalle ore 14 di venerdì fino alle 14 di domani, sabato 18 maggio, decreta uno scenario di criticità legato al passaggio del colmo di piena dei principali corsi d’acqua della regione. Rispetto a ieri dunque, nei bacini del Basso Piave, Sile e Bacino Scolante della Laguna, il livello di criticità idraulica scende a livello di attenzione. Su Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna possibile erosione delle sponde, tracimazione, sifonamento e rotture arginali. Possibile innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta idrogeologica; permangono livelli sostenuti nella rete idrografica secondaria, in particolare su Vene-E (Basso Brenta -Bacchiglione- Alpone) e su Vene-F (Basso Piave,Sile e Bacino scolante in laguna) possibile inondazione delle aree limitrofe, dove la criticità idraulica elevata è riferita al Naviglio del Brenta mentre la criticità lungo l'asta del fiume Sile è da intendersi moderata (criticità idraulica gialla sul resto della zona di allertamento).

I commenti

Il presidente dell’Unione Province del Veneto esprime solidarietà e vicinanza alle Province venete, in particolare Treviso, Padova, Vicenza, Verona, particolarmente colpite dal nubifragio che tra ieri e oggi ha provocato allagamenti e danni su abitazioni scuole e strade. Emergenza rossa fino alle 14 di domani, sabato 18 maggio, per le aree del Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ma situazione in generale miglioramento. «Esprimo massima solidarietà e vicinanza ai colleghi presidenti delle Province Venete - sottolinea il presidente Upi Veneto - per l’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore in tutto il territorio, con particolare gravità a Treviso, Vicenza, Padova e Verona. La rete sinergica tra le straordinarie squadre di Volontari di Protezione Civile impegnati senza sosta, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, sta consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza in tutte le aree: a loro e a tutti i colleghi Amministratori un sentito grazie, Upi Veneto resta a disposizione per qualsiasi necessità tecnica e operativa. Ora la situazione sembra essere in miglioramento, ma restiamo vigili».

Rachele Scarpa, deputata PD e membro della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, dichiara: «Voglio innanzitutto esprimere la mia totale solidarietà a tutti i i cittadini e le comunità colpite. Ho parlato con diversi amministratori a cui ho voluto ribadire che sono a completa disposizione per sostenere le richieste di indennizzo e di ristoro per i danni subiti. Rispetto a questo, mi unisco alla richiesta rivolta al governo da diversi miei colleghi perché sia riconosciuto lo stato di emergenza. Quanto accaduto è un fenomeno metereologico eccezionale, ma purtroppo i cambiamenti climatici ci stanno sempre più abituando ad eventi così forti. Ciò significa che non possiamo continuare a comportarci come se nulla fosse: la sicurezza idrogeologica e la capacità di assorbimento dell’acqua del nostro territorio sono una priorità ineludibile, e ciò passa sia dalle opere come i bacini di laminazione, sia da un vero piano di adattamento ai cambiamenti climatici che dia le risorse ai territori per intervenire su condotte e vie di deflusso ormai non più sufficienti. Tagliare i fondi del Pnrr dedicati a questo è stato un grave errore del Governo».