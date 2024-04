Pioggia e temporali non solo il Primo Maggio: «Maltempo anche nel weekend»

Il meteo in Veneto peggiorerà gradualmente già dalla giornata di mercoledì 1° maggio, a causa dell’approfondimento di una zona depressionaria sul Mediterraneo che piloterà una perturbazione foriera di piogge sparse in intensificazione in serata.

Temperature di nuovo in calo, raggiungendo i 23/24°C nei valori diurni. Giovedì, con il transito della depressione sul Centro-Nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità, con piogge e temporali su gran parte del Veneto, più frequenti ed intensi nelle ore pomeridiane e in particolare sulle province di Verona, Vicenza e Padova, meno su quelle di Treviso e Venezia. L’ingresso di correnti un po’ più fresche che convergeranno all’interno della zona depressionaria determinerà un ulteriore calo delle temperature, previste intorno ai 17/18°C di giorno in pianura. Da venerdì la depressione sfilerà verso i Balcani e la pressione tornerà ad aumentare parzialmente, anche se la giornata risulterà molto variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti e qualche pioggia più probabile in prossimità dei rilievi alpini. Il weekend potrebbe essere caratterizzato da temperature in aumento ma la possibilità di qualche acquazzone diurno potrebbe rovinare anche il fine settimana.