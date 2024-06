Weekend all'insegna del maltempo: «Possibili temporali domenica sera»

Pioggia e temporali continuano ad interessare la provincia di Treviso: dopo le precipitazioni cadute nella mattinata di sabato 8 giugno un nuovo peggioramento è previsto dal centro della Protezione civile regionale anche nelle prossime ore.

Domani, domenica 8 giugno, le previsioni di Arpav indicano fenomeni in prevalenza assenti al mattino, salvo qualche piovasco in montagna; al pomeriggio ingresso di rovesci e temporali a partire dalle zone occidentali, poi in estensione al resto del territorio in serata, quando la probabilità di precipitazioni sarà medio-alta (50-70%) ovunque. Possibili fenomeni localmente intensi dal pomeriggio/sera.