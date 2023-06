Meteo Veneto: tempo variabile con alternanza tra sole e temporali di calore

Prosegue ormai da settimane la configurazione barica che sta determinando condizioni di variabilità su gran parte della Penisola, con sole e tempo stabile al mattino e temporali di calore sui rilievi e talvolta anche in pianura. La causa di tali condizioni meteorologiche è dovuta alla presenza continua di correnti umide e fresche che attraversano il bacino del Mediterraneo e in particolare il nostro Paese creando condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali e rovesci tra pomeriggio e sera. Anche nei prossimi giorni la situazione non subirà grandi variazioni. Dunque resta alto il rischio di temporali diurni. Fenomeni che prevalentemente si concentreranno sui rilievi alpini e prealpini, con possibile coinvolgimento anche della pianura, specie tra sera e notte. Sulle coste il rischio di fenomeni rimarrà più contenuto, con al più qualche breve e isolato piovasco durante il weekend. Precipitazioni che a tratti potranno interessare gran parte del territorio regionale, in particolar modo durante la giornata di domenica dove sono attese maggiori condizioni di instabilità per l'afflusso di correnti più umide e fresche da nord. Temperature che non subiranno variazioni, con valori in linea con la media stagionale. Ventilazione variabile in regime di brezza. Mare generalmente poco mosso o mosso. Prossima settimana probabile peggioramento del tempo per l'arrivo di una perturbazione che da mercoledì porterebbe maggiori condizioni di instabilità su tutta la Regione.



Meteo Treviso: il tempo sulla città sarà prevalentemente caratterizzato da condizioni di stabilità, con ampi spazi di cielo sereno specie nella prima parte del giorno. Durante le ore pomeridiane e la sera saranno possibili locali annuvolamenti con eventuali locali e brevi acquazzoni. Temperature stazionarie, massime comprese tra +27°C e +29°C. Ventilazione variabile in regime di brezza.