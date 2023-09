L'estate non è finita: «Punte di trenta gradi fino ai primi di ottobre»

I prossimi giorni di autunnale avranno ben poco sull'Italia: a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «A causa dell'espansione dell'anticiclone subtropicale che dalla Spagna taglierà come una lama l'Europa centrale collegandosi ad una cellula anticiclonica secondaria sulla Russia, su gran parte d'Italia sarà quiete meteorologica, in particolare al Centronord, più direttamente interessato dall'alta pressione».

Almeno fino a tutto il prossimo fine settimana, quindi, ma con tutta probabilità anche nei primi giorni della prossima settimana, avremo condizioni in larga parte soleggiate e con clima diurno dai connotati ancora prettamente estivi. Caldo sopra le righe al centro-nord dove si potranno sfiorare picchi di 28-30°C addirittura anche nei primi giorni di ottobre. Una nuova fase calda che esasperà i ghiacciai alpini, con zero termico che per diversi giorni si terrà sui 4000-4400 metri, come in piena estate. «Ad oggi - aggiunge Ferrara - non si intravedono sostanziali cambiamenti dell'assetto barico almeno fino ai primi di ottobre, con anticiclone dominante (al netto delle residue note instabili al Sud). Dopo il 3-4 ottobre si potrebbe assistere a un affondo di aria più fredda e instabile dal Nord Europa ma resta assolutamente una ipotesi tutta da analizzare e confermare, sia nelle tempistiche che negli effetti sul nostro territorio» concludono da 3bmeteo.com