Torna l'anticiclone, settimana di caldo e afa nella Marca

L'estate inizia a farsi sentire dopo un inizio di giugno segnato dal maltempo. Secondo le previsioni del meteorologo Edoardo Ferrara (3bmeteo.com) questa settimana il ritorno dell'anticiclone africano porterà caldo in deciso aumento sul Veneto anche se le regioni più colpite saranno quelle al Centrosud. Temperature massime ovunque elevate, in genere tra i 32-34°C. Il caldo in pianura potrà risultare a tratti decisamente afoso, in particolare su Valpadana e Riviera Ligure.

«Giorno dopo giorno l'accumulo di calore si farà sentire anche nelle ore serali e notturne, tanto che si soffrirà anche in tarda sera specie nelle grandi aree urbane, dove il raffreddamento notturno sarà ulteriormente ostacolato - avverte Ferrara di 3bmeteo.com -. In particolare da giovedì potremo avere ancora temperature intorno ai 30-32°C intorno alle ore 20-22 (in primis nelle città), mentre le minime notturne potranno non scendere sotto i 23-24°C in particolare nelle città e lungo i settori costieri. L'aumento fisiologico di umidità nelle ore serali/notturne potrebbe inoltre favorire un'accentuazione dell'afa e del disagio fisico. Le regioni settentrionali rimarranno sul bordo della cupola anticiclonica africana, dove infiltrazioni di aria più fresca e instabile atlantica potranno innescare qualche rovescio o temporale sostanzialmente su Alpi e Piemonte. Venerdì l’anticiclone dovrebbe cedere al Nord consentendo il passaggio di temporali questa volta più diffusi e anche di forte intensità, con rischio grandine e raffiche di vento violente, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. A seguire il gran caldo potrebbe progressivamente smorzarsi, almeno in parte, anche al Centro e poi al Sud» concludono da 3bmeteo.com.