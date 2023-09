Temperature da estate in Veneto: «Almeno altri cinque giorni di caldo anomalo»

La storia si ripete: ancora una volta assistiamo all'espansione di un promontorio anticiclonico subtropicale di notevole potenza che da Marocco/Algeria punta l'Europa occidentale. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega:

«Avremo un nuovo flusso di aria eccezionalmente calda e umida per il periodo, di diretta estrazione subtropicale dapprima su Portogallo, Spagna e Francia, con marginale interessamento anche dell'Inghilterra. Successivamente verranno investite Olanda, Belgio, Germania, Danimarca, area alpina, infine anche Polonia, area Baltica e in generale Europa orientale fino a raggiungere persino l'area di Mosca (pur attenuata), a metà della prossima settimana. Chiaramente anche la nostra Penisola sarà investita dal flusso caldo subtropicale, soprattutto il Centronord dove ci attendiamo le anomalie maggiori - avverte Ferrara di 3bmeteo.com -. Previste per almeno altri 4-5 giorni temperature massime da piena estate con punte di oltre 28-30°C. Valori ancora più anomali previsti in quota sulle Alpi dove si raggiungeranno temperature che sarebbero di per sè già fuori misura anche in estate: previsti fino a 12-13°C a 2800 metri, 9-11°C a 3000 metri. Come già accennato lo zero termico sarà a quote inevitabilmente molto alte, in genere intorno ai 4300-4500 metri ma fino a sfiorare i 4600-4800 metri sulle Alpi occidentali (ribadiamo, sarebbero valori di per sè già anomali in piena estate, sono previsti ad inizio ottobre e di fatto potenzialmente da record per questo mese).