Ponte del 2 giugno: «Caldo africano ma attenzione ai temporali»

Il ponte del 2 giugno sarà in larga parte caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone africano, che tornerà ad interessare l’Italia dopo la breve parentesi più instabile dei giorni scorsi. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: Il caldo africano diverrà via via più intenso giorno dopo giorno, con massime diffusamente superiori ai 30-32°C sulle aree interne: domenica 5 apice dell’ondata di caldo che colpirà soprattutto il Sud Italia però.

Il sole non mancherà anche al Nord - prosegue Ferrara - che tuttavia sarà lambito da infiltrazioni d'aria più instabile atlantica, in scorrimento lungo il bordo dell’alta pressione africana. Oltre al sole avremo dunque a tratti della nuvolosità irregolare di passaggio, con possibilità di qualche rovescio o temporale in primis lungo la cerchia alpina, ma sporadicamente non escluso anche su Prealpi, pedemontane e pianure a nord del Po. Saranno possibili fenomeni localizzati ma di forte intensità, in particolare domenica quando entro sera i temporali potrebbero divenire più diffusi a partire da Alpi, Prealpi e alta Valpadana. Anche al Nord farà molto caldo, con punte di oltre 32-33°C e soprattutto afa accentuata, che aumenterà quindi la sensazione di disagio fisico. La canicola africana dovrebbe smorzarsi dalla prossima settimana, quando aria più fresca dal Nord Europa potrebbe portare qualche temporale in più, anche intenso, soprattutto al Centronord. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali. Questa evoluzione però è ancora in fase di analisi e necessiterà di conferme» concludono da 3bmeteo.com