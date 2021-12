Meteo di San Silvestro: sole in montagna, nebbie in pianura

Il 2021 si chiuderà con un marcato aumento delle temperature in Veneto grazie ad un vasto promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centrale. Per San Silvestro tempo stabile con temperature miti in montagna e nebbie estese in pianura.

Le temperature, anche di 10-12 gradi a 1500 metri, provocheranno in pianura un ristagno di umidità al suolo con un'alta probabilità di nebbie al mattino e in serata. Per San Silvestro tempo stabile con temperature miti in montagna e nebbie in fase di espansione in pianura dove foschie e nebbie saranno in genere estese durante le ore più fredde e potranno persistere anche durante le ore centrali, salvo sui settori a ridosso della Pedemontana. Le temperature minime si manterranno superiori allo zero, con valori intorno a 2-4 °C; le massime saranno generalmente intorno a 6-9°C, con variazioni di giorno in giorno legate alla persistenza o meno delle nebbie. Da domenica 2 gennaio è previsto un lieve cedimento dell’alta pressione con ingresso in quota di correnti umide e più fresche di origine atlantica: questo determinerà in genere un calo delle temperature in montagna, ma in un contesto di tempo in prevalenza ancora stabile, senza precipitazioni, con cielo poco nuvoloso per passaggio di nubi alte. Sulla pianura saranno ancora probabili foschie e nebbie anche estese nelle ore più fredde, in possibile dissolvimento durante le ore centrali.