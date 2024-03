Meteo Veneto, crollano le temperature nel weekend: «Possibili piogge e temporali»

Fino a venerdì 22 marzo l’anticiclone determinerà condizioni di tempo in prevalenza stabile sul Veneto, con clima primaverile e temperature massime fino a 20/22°C in pianura. Gli unici disturbi saranno rappresentati da alcuni annuvolamenti giovedì pomeriggio sulle Alpi con qualche piovasco che cercherà di sconfinare in serata alle pianure centro-settentrionali, ma si tratterà di fenomeni brevi e passeggeri seguiti da rapide schiarite.

Sabato invece un fronte in discesa dal Nord Europa raggiungerà le Alpi, determinando un peggioramento dal pomeriggio con qualche nevicata sopra i 1600m e piogge sparse che si porteranno verso le zone di pianura, assumendo anche carattere temporalesco in serata tra Prealpi e zone pedemontane. Alcuni rovesci interesseranno così le province di Verona, Vicenza e Treviso risultando più consistenti sulla fascia pedemontana, fenomeni più deboli attesi invece su Padovano e Veneziano. Domenica il fronte sfilerà verso sudest e subentreranno ampie schiarite già dalle prime ore della giornata, ma l’ingresso di correnti nordorientali al seguito del fronte rinnoverà una certa variabilità nel pomeriggio tra Prealpi e alte pianure, con possibilità di brevi rovesci o temporali in esaurimento serale. Rinforzeranno i venti da nordest e affluiranno correnti più fredde che determineranno un netto calo delle temperature, previste non oltre i 13°C nel pomeriggio. Farà molto freddo la notte sulle Alpi, tanto che al mattino le minime potranno scendere anche fino a -7/-9°C a 1500 metri. L’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma martedì non è escluso l’ingresso di una perturbazione atlantica.