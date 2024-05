Temporali e nubifragi in Veneto: «Allerta meteo mercoledì e giovedì»

La perturbazione in arrivo mercoledì 15 maggio sul Veneto ha fatto scattare l'allerta meteo regionale da parte della Protezione civile. Tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse dalla mattinata, anche con rovesci e locali temporali in particolare tra il pomeriggio e la sera tra Prealpi e pianura.

Sono previsti quantitativi di pioggia da consistenti ad abbondanti con probabili forti rovesci anche ripetuti. Giovedì 16 maggio i fenomeni saranno più irregolari con fasi a tratti ancora instabili e perturbate, associate a rovesci e temporali sparsi localmente anche intensi. Stato di attenzione nei bacini: Piave Pedemontano, Basso Brenta - Bacchiglione e Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. Stato di attenzione per temporali, con fenomeni intensi e in rapida evoluzione, in tutti i bacini tranne quello dell’Alto Piave bellunese. Possibile l'innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani e collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi.