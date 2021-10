Meteo instabile sulla Marca, in arrivo pioggia per la serata

Da oggi maltempo in tutto il Veneto con precipitazioni e vento forte, dalle montagne fino alla costa passando per la pianura. Attenzionati anche il Sile ed il Basso Piave

Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala per il pomeriggio di oggi una ripresa dell’instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, da locali in pianura a sparse su zone montane e pedemontane. Dalla serata, a partire dalle zone montane, sono previste precipitazioni via via più diffuse in estensione alla pianura, fino alla prima parte di domani, mercoledì 6 ottobre. Domani anche la pianura e la costa veneta potrebbero essere interessate dall’instabilità, con rovesci sparsi e locali temporali, anche intensi. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.

Sulla base delle previsioni meteo, permane dunque lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, valido fino alla mezzanotte di giovedì 7 ottobre 2021, per il bacino Basso Brenta–Bacchiglione, mentre per i bacini Po, Fissero-Tartaro- CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna e Livenza, Lemene e Tagliamento lo stato di attenzione riguarda solamente la rete idraulica secondaria.