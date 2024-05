Addio al maltempo in Veneto: «Sole e temperature in aumento fino al weekend»

Il vortice responsabile delle condizioni perturbate nella giornata di martedì 7 maggio, si sposterà dalla Francia verso il Sud Italia nelle prossime 48 ore, favorendo da mercoledì un graduale miglioramento del tempo sulla nostra regione.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino: «Mercoledì 8 maggio la giornata risulterà abbastanza soleggiata sulle zone di pianura e su quelle costiere, ma su quelle alpine si attarderà una certa instabilità che consisterà in annuvolamenti e qualche pioggia o rovescio soprattutto nel pomeriggio, in locale sconfinamento alle aree pianeggianti entro sera. Le temperature cominceranno ad aumentare, con valori massimi intorno a 21/23°C in pianura. Ulteriore stabilizzazione del tempo giovedì grazie al rinforzo dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale e condizioni in prevalenza soleggiate almeno fino a venerdì, quando le temperature aumenteranno ulteriormente, pur con una certa variabilità pomeridiana che si attarderà sull’arco alpino. Sono attesi valori massimi intorno a 23/24°C a Verona, Treviso e Venezia, 24/25°C a Padova e Vicenza, mentre in montagna a 1500m le temperature diurne raggiungeranno i 14/16°C. Anche il weekend sarà caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone con tempo stabile, in prevalenza soleggiato e clima caldo, seppur nelle ore pomeridiane una certa variabilità potrà svilupparsi sulle aree alpine, con qualche breve rovescio in esaurimento serale».