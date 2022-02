Marca flagellata dal vento: danni e raffiche oltre i 100 chilometri all'ora

Una perturbazione dal Nord Europa sta attraversando l'Italia accompagnata da forti venti che nella Marca hanno assunto carattere di eccezionalità, con raffiche fino a 100 chilometri orari, in tarda mattinata, hanno provocato danni ingenti e costretto i vigili del fuoco a compiere una quarantina di interventi in tutta la provincia, dalla Castellana al Vittoriese.

Raffiche di Foehn hanno creato non pochi problemi sulle vallate, sulle Prealpi e sulle zone pedemontane della Marca. Il valore più alto è stato registrato a Cima Grappa dove sono stati superati i 125 km orari. In pianura i Comuni più colpiti sono stati Castelfranco Veneto, Vittorio Veneto e la zona tra Mogliano e Preganziol. A Mogliano un albero secolare è finito in strada, per fortuna senza colpire nessuno. A Vedelago raffiche simili ad una tromba d'aria hanno divelto pali della luce e del telefono, creando danni anche alla scuola. Paura al mercato settimanale di Valdobbiadene e Nervesa della Battaglia dove il vento ha letteralmente spostato le bancarelle. Danni anche ai loculi del cimitero di Castelfranco Veneto e al Covid point delll'ex Melodi. I soccorritori sono stati impegnati tutta la giornata per mettere in sicurezza i danni provocati dalle forti raffiche che hanno colpito la Marca. Solo da domani inizierà la vera e propria conta dei danni.

Il commento di 3bmeteo

«La causa è la marcata differenza di pressione tra la Pianura Padana e il versante nord alpino, indotta dall'addossamento di una perturbazione dal Nord Europa ed esasperata da pressioni atmosferiche elevate presenti appena ad Ovest dell'Italia, tra Francia e Spagna - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - una situazione che comporta venti forti da Nord i quali dapprima impattano sulle Alpi estere portando bufere di neve, successivamente traboccano sul versante alpino italiano, dove scendendo lungo i pendii verso la Pianura Padana si comprimono, surriscaldano e seccano, ma acquisiscono anche maggiore velocità. Ecco spiegato perché al Nord oltre al vento forte i cieli si presentano sereni, tersi e fa caldo per il periodo, con temperature che stanno superando punte di 15-16°C. Un evento sicuramente notevole ma che fa parte della climatologia italiana: anche in passato si sono avuti episodi di foehn molto forte in particolare tra Piemonte e Lombardia, con raffiche talora superiori ai 100-150km/h. Già nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, il vento sarà in decisa attenuazione al Nord, venendo meno la differenza di pressione oggi presente. A seguire l'anticiclone riporterà la quiete meteorologica su tutta Italia, aggravando la siccità che sta penalizzando diverse aree del Paese, in particolare al Nord» concludono da 3bmeteo.com.