Vento, temporali e bombe d'acqua: mattinata di maltempo nella Marca

Vigili del fuoco e volontari del gruppo Avab Valdobbiadene sono intervenuti mercoledì mattina, 12 luglio, nella zona tra Conegliano e Valdobbiadene e al Bosco del Medean per alcuni rami e alberi caduti in strada. Nessun ferito

Sono stati poco meno di una decina gli interventi per maltempo nella mattinata di mercoledì 12 luglio: vigili del fuoco al lavoro nelle prime ore della mattinata per la rimozione e la messa in sicurezza delle strade per arbusti o rami caduti nelle carreggiate in zona Conegliano e Vittorio Veneto. Interventi anche da parte dell’Avab di Valdobbiadene, per delle ramaglie finite in strada.

Un violentissimo nubifragio con downburst ha colpito la zona di Treviso durante la mattinata di mercoledì. In centro a Pieve di Soligo le folate hanno fatto cadere a terra qualche sedia e qualche cartellone, senza però provocare danni a cose e persone. Traffico a senso unico a Colle Umberto per la caduta in strada di un albero in località Menarè. La situazione è rientrata alla normalità nel primo pomeriggio.

Nuova allerta temporali

Dopo i temporali anche intensi tra la notte e il mattino odierni, che hanno interessato soprattutto le zone montane e pedemontane, tra la serata di oggi e quella di domani, giovedì 13 luglio, è previsto il passaggio di un impulso perturbato che determinerà varie fasi di instabilità, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno anche la pianura. Probabilmente si avrà una fase più significativa tra la serata odierna e il primo mattino di domani e una seconda fase giovedì pomeriggio soprattutto su Prealpi e pianura. Saranno probabili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento, grandinate). Sulla base di queste previsioni meteo elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione (Allerta gialla) per criticità idrogeologica per forti temporali su tutto il territorio. La dichiarazione ha validità dalle 18.00 di oggi alla mezzanotte di domani, 13 luglio.