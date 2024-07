Maltempo e temporali: due Ferrari si schiantano contro il guardrail in A27

Il maltempo non dà tregua alla provincia di Treviso: fortunatamente l'ondata di temporali prevista per la giornata di oggi, lunedì 1º luglio, ha provocato meno danni del previsto nella Marca. In tarda mattinata i vigili del fuoco hanno compiuto cinque interventi nella zona di Vittorio Veneto, uno dei comuni più colpiti oggi dal maltempo. Rami e pali pericolanti sono stati messi in sicurezza dalle squadre locali dei pompieri. Nel pomeriggio sui social i residenti hanno lamentato nuovi allagamenti nella zona tra via Bellini e via Martel dopo il violento temporale che ha colpito la città verso le ore 14.

Due Ferrari distrutte

Poco dopo le 17 in A27, nel tratto tra Fadalto e Vittorio Veneto Nord, due Ferrari si sono schiantate contro i guardrail a lato della carreggiata. Il primo incidente è avvenuto alle 17.02 quando una Ferrari 296 Gts con targa austriaca è finita contro il guardrail dell'autostrada. Sul posto è intervenuto il Suem di Belluno: a bordo della vettura una coppia indonesiana. Nonostante l'auto abbia sbattuto violentemente sia contro il guardrail di destra che contro quello di sinistra, i due coniugi sono rimasti fortunatamente illesi. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polstrada. Pochi minuti più tardi però, alle 17.29, una seconda Ferrari è finita fuori strada pochi metri più avanti rispetto al luogo del primo incidente, tra Fadalto e l'uscita di Vittorio Veneto Nord. Anche in questo caso il conducente alla guida del mezzo non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il carro attrezzi ha rimosso entrambi i mezzi dalla carreggiata.

Gli altri interventi

A Oderzo la polizia locale ha diramato sulla sua pagina Facebook un allarme ai cittadini: «Attenzione, sottopassi allagati causa maltempo. Si consiglia di prestare massima cautela e in caso di semaforo rosso acceso di evitarne l'attraversamento. Gli agenti di polizia locale e gli operatori del Comune sono a lavoro per ripristinare la situazione».

Allerta temporali

Lo stato di attenzione per temporali, diramato domenica 30 giugno dalla Regione Veneto, resterà in vigore fino a martedì 2 luglio. Secondo le previsioni meteo saranno possibili temporali localmente anche intensi (forti rovesci, forti raffiche, locali grandinate) fino alle prime ore di domani mattina.