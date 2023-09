Instabilità e possibili temporali fino a sabato: «Weekend più soleggiato»

Correnti umide oceaniche hanno provocato il cedimento dell'alta pressione nelle ultime ore sul Nord Italia, determinando una maggiore variabilità sul Veneto con l'atmosfera che a tratti si presenterà instabile. Dalla serata di giovedì e nelle prime ore di venerdì non è escluso lo sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi, localmente di moderata intensità, più probabili lungo la fascia pianeggiante e costiera del medio-basso Veneto. Il weekend si presenterà invece variabile con l'occasione per qualche piovasco in arrivo nella seconda parte di sabato. Domenica invece sono attesi maggiori spazi soleggiati.

Meteo Treviso

Su Treviso e provincia condizioni di variabilità con occasione per qualche piovasco o temporale venerdì a ridosso dell'area montuosa prealpina, mentre nel weekend il contesto si manterrà più soleggiato e asciutto. Temperature stazionarie, clima che si mantiene caldo con massime fino a 28/30°C.