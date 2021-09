Montebelluna, il ragionier Gallo premiato dal Rotary

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il ragionier Gianni Gallo, molto conosciuto e stimato in ambito imprenditoriale e sociale quale fondatore delle aziende Gallo Pubblicità e Abaco Spa di Montebelluna, qualche sera fa è stato premiato dal Rotary Club di Montebelluna come il socio con maggiore anzianità di militanza all'interno del club. Per la precisione la sua iscrizione risale al 1972, ossia quasi 50 anni fa. A premiarlo è stato il governatore del Distretto 2060, di cui il Rotary Club di Montebelluna fa parte, l'ingegner Raffaele Caltabiano. La cerimonia si è tenuta durante una serata conviviale che si è tenuta a Casa Gobbato a Volpago del Montello, alla presenza di oltre 50 soci con i rispettivi familiari. Un emozionato ragionier Gallo ha ringraziato e salutato tutti i presenti, a cominciare dall'attuale presidente del Rotary Club di Montebelluna, il dottor Telemaco Favotto. Anche Caltabiano, governatore del Distretto, ha fatto i complimenti al presidente per la dinamicità che il Club montebellunese esprime e che rispecchia il carattere di un territorio, reso grande e autorevole innanzitutto per l'impegno e la dedizione al lavoro che tante persone di quest'area, come il rag. Gallo, hanno sempre esercitato.