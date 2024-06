Fino al 25 giugno si può visitare la mostra "Occhi sulla natura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’arte come finestra sulla bellezza. Sarà aperta al pubblico fino a martedì prossimo 25 giugno la mostra di opere d’arte “Occhi sulla natura” allestita al polo culturale Skholè di San Biagio di Callalta (in via Postumia Centro, 65) dagli artisti di Ucai, Unione cattolica artisti italiani, con il patrocinio del Comune di S. Biagio. 37 gli artisti presenti con le loro opere: quadri, sculture, installazioni. A ingresso libero, la mostra è visitabile tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle 19, il sabato e la domenica anche il mattino dalle ore 10 alle 12.30, mentre al pomeriggio sempre dalle 16 alle 19. “Come Amministrazione comunale siamo davvero felici di ospitare una mostra di questo livello – spiegano la prima cittadina di S. Biagio, Valentina Pillon, e l’assessore a Cultura e Istruzione, Elena Pagotto – dove le emozioni e lo stupore, che solo la natura sa generare, sono interpretate e raccontate magistralmente dagli artisti espositori. L’inaugurazione della mostra si è tenuta sabato scorso 15 giugno, alla presenza di un folto pubblico: ci ha fatto da guida Sergio Favotto, pittore e conferenziere, che ci ha fatto cogliere tutte le sfumature dell’evento”. Martedì 25 giugno, ultimo giorno di esposizione, a Skholè alle ore 20.30 si terrà l’incontro “La natura nelle nostre mani” con una testimonianza di sostenibilità ed ecologia profonda dal Guatemala, insieme a Leonardo Zabotti. Per maggiori info sulla mostra è possibile contattare Paolo Cecconato, presidente di Ucai Treviso al 368.296182.