Bonus Revisione Auto: chi può richiederlo e come

Per limitare gli effetti negativi dell'aumento del costo delle revisione auto è stato disposta l'erogazione di un bonus di € 9,95 per coloro che effettuano la revisione (obbligatoria ogni 2 anni) presso un centro autorizzato.

L'incentivo durerà 3 anni ed è consentito fare richiesta per un solo veicolo a motore e una sola volta.

Bonus revisione: chi può richiederlo e come

Dal 1 novembre 2021 per effettuare la revisione auto il costo è passato da 45 a 54,95 euro, così è stato introdotto il bonus che verrà assegnato secondo l'ordine temporale delle richieste fino ad esaurimento delle risorse che sono state stanziate, ossia ben 4 milioni di euro per ciascun anno. Per presentare la domanda i cittadini interessati devono accedere alla piattaforma attiva da lunedì 3 gennaio 2022, raggiungibile all'indirizzo www.bonusveicolisicuri.it.