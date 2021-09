Da Autostar test drive con BMW

Gli appassionati delle quattro ruote più sportive e grintose potranno provare, affiancati dai piloti professionisti della BMW Driving Academy Italia nella scoperta di caratteristiche e prestazioni, alcuni tra i modelli più amati, come le lussuose BMW X5 M e BMW X6 M, e le nuovissime BMW M3, BMW M4 e BMW M8.

Presso la sede Autostar di Villorba arriva il “BMW M Town Tour” l’evento nazionale della casa automobilistica tedesca che porta nelle città italiane i nuovissimi e performanti modelli della gamma M: il 15 e il 16 settembre gli appassionati potranno provare alcune di queste top car.

Nel rispetto delle misure preventive “Covid-19”, è necessario prenotare online la propria esperienza oppure presso le sedi di Tavagnacco e Villorba.

IL GRUPPO AUTOTORINO

Con 54 sedi e oltre 1650 collaboratori, il Gruppo Autotorino è il dealer auto italiano di riferimento nel settore, per presenza territoriale, volumi, e fatturato. Oggi rappresenta 8 Gruppi Automotive ed opera attraverso una rete di concessionarie ufficiali che si articola su 21 Province in 5 Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e, con il marchio commerciale Autostar, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Un Gruppo dal profondo radicamento nei territori e nelle comunità in cui opera, con una visione orientata alla qualità ed all’innovazione dei modelli organizzativi e dei servizi, da sempre orientato alla formazione, ricerca e svi luppo: un percorso che è valso ad Autotorino e Autostar l’attribuzione per 5 volte del premio nazionale per l’Innovazione Gestionale, da parte della giuria dell’Automotive Dealer Day, tra il 2009 ed il 2019. Passi indirizzati al costante affinamento degli strumenti a disposizione dei collaboratori, cui corrisponde l’innalzamento degli standard dedicati ai Clienti, sia nella prossimità di servizio, sia nella costante disponibilità on-line. Autotorino nel 2020 ha compiuto 55 anni, ricorrenza celebrata con il conferimento del Premio Industria Felix – l’Italia che compete: il Gruppo è stato individuato dal comitato scientifico di Università Luiss e CERVED tra le 15 aziende italiane del settore commercio più performanti, finanziariamente affidabili e capaci di generare occupazione. Autotorino chiude l’anno 2020 con oltre 45.000 vetture vendute.