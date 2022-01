Bollo auto: quanto si paga, quando, chi ha diritto a sconti o esenzioni

Lunedì 31 gennaio 2022 è l'ultimo giorno per pagare il bollo auto scaduto a dicembre. Il Veneto mette a disposizione degli utenti un nuovo portale con tutte le informazioni. Ogni anno oltre 700mila avvisi di accertamento per mancato pagamento vengono emessi dagli uffici regionali. Una tassa di centinaia di euro invisa a tantissimi automobilisti. Essendo obbligatoria si ricorda che dal 1 febbraio si incorrerà in sanzioni per tutti i veicoli immatricolati a dicembre. La nuova legge di bilancio non prevede proroghe come avvenuto nel 2021 e il 2020.

Le sanzioni

Il bollo auto va pagato anche se il veicolo è fermo, parcheggiato in garage, o in cortile, e non utilizzato per circolare.

Entro i 14 giorni dalla scadenza si paga lo 0.1% in più.

Dal 15° al 30° si sale all’1.5%.

Tra i 30-90 giorni di ritardo il 1.67.

Dopo i 90 giorni ma entro un anno il 3.75

Con oltre 365 giorni di ritardo la spesa sarà maggiorata del 30 per cento rispetto all’importo iniziale, oltre agli interessi dello 0.5 per cento.

Oltre i 3 anni di mancato pagamento può scattare la radiazione del veicolo del Pra.

Quando si pagare

Per evitare disguidi ed errori nel calcolo del bollo, si consiglia di provvedere al pagamento della tassa automobilistica tramite sistema automatizzato, recandosi presso gli uffici postali, le tabaccherie, le agenzie pratiche auto convenzionate, tra cui l'ACI. Per conoscere l'importo da pagare, basta comunicare all'operatore la targa del mezzo e la scadenza della tassa (l'indicazione corretta della scadenza è condizione essenziale nel caso in cui riscossore sia una tabaccheria o Poste).

Il primo bollo di un’auto nuova va pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. .

Il rinnovo annuale del bollo dev’essere invece eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

Se si acquista un’auto usata e questa è già coperta da un bollo in corso di validità, il primo pagamento si effettua alla scadenza naturale.

Il bollo è annuale.

Calcolo bollo auto kW

Per comprendere come si calcola il bollo auto, basta essere a conoscenza dei kW della tua vettura. I Kilowatt sono indicati nel libretto di circolazione del mezzo, ma qualora tale dato fosse assente è possibile effettuare il calcolo del bollo auto con i CV, dividendo cioè per 1,35962 proprio i cavalli del mezzo. Oltre a tali indicazioni, altro elemento fondamentale per effettuare il calcolo del bollo auto è conoscere la classe ambientale del veicolo.

Più il veicolo è inquinante, maggiore è il costo del bollo per cui, ad esempio, a parità di Kw, un veicolo Euro 2 pagherà una tassa maggiore rispetto ad un Euro 4. Per capire in quale categoria rientra il proprio mezzo, occorre controllare quanto riportato nel libretto di circolazione:

Il nuovo “Portale Bollo Auto”, https://portalebolloauto.regione.veneto.it/, interattivo per il cittadino, permette di gestire la propria posizione tributaria sui veicoli di proprietà in modo rapido, efficiente e sicuro.

Sconti

La tassa automobilistica viene ridotta al 50% esclusivamente ultraventennali per i quali sia stato rilasciato un certificato di rilevanza storica e collezionistica.

Esenzioni

veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi;

auto elettriche per 5 anni a partire dalla data del collaudo;

auto ibride per 3 anni a partire dalla data di immatricolazione;

veicoli (non a uso professionale) per i quali siano decorsi almeno 30 anni da quello di costruzione. Solo in caso di circolazione dev’essere versata una tassa di 28,40 euro per gli autoveicoli e di 11,36 euro per i motoveicoli.

autoveicoli appartenenti ad autorità e ad alti funzionari; di enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie, dei Comuni, al servizio di estinzione degli incendi; veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella Regione Veneto.

A chi rivolgersi

informazioni ed assistenza tecnico – giuridica in materia di tassa automobilistica possono essere richieste:

attraverso il nuovo PORTALE BOLLO AUTO ; gratuitamente presso gli SPORTELLI REGIONALI attivati nei capoluoghi di provincia, previo appuntamento da fissare al portale PRENOTAMI.BOLLO ; al call center regionale 840.848.484 anche da cellulare (costo fisso € 0,10) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00; alle agenzie di pratiche auto convenzionate: Uffici A.C.I., Delegazioni ACI. Qui di seguito il link ad una mappa per la localizzazione delle SEDI AGENZIE CONVENZIONATE .

