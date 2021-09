Aprirà a Nervesa la più grande cittadella delle auto usate

L’interesse per le auto usate è in continua crescita, un mercato da cui ci si attende un sempre più importante contributo al rinnovo del parco circolante italiano. Carraro Concessionaria, società attiva da 45 anni in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha realizzato una vera e propria cittadella dell’usato nella sede di Nervesa della Battaglia: uno spazio di ben 22 mila metri quadrati che si aggiungerà all’esistente concessionaria autocarri.

“Di questi oltre 8 mila saranno al coperto dove – spiega l’amministratore della divisione autovetture Ruggero Carraro – la clientela potrà trovare auto di tutti i generi, non solo quelle di fascia alta, oltre a furgoni e truck della sede storica. La vera novità del nuovo complesso è rappresentata dal fatto che la gran parte dei veicoli sarà posta al riparo da intemperie rendendo così più gradevole e sicura la scelta del cliente che non dovrà più vedere l’auto sotto la pioggia o al sole cocente e potrà trovare l’occasione che fa per lui”.

L’apertura della nuova sede Cars&Trucks, che ha riqualificato un precedente store Trony in disuso, è prevista per ottobre. Essa sarà dotata anche di officina, carrozzeria e tre postazioni wallbox per la ricarica all’interno. Nella “cittadella dell’usato” la clientela sarà accolta da una team di operatori qualificati che metteranno a disposizione la loro esperienza per suggerire la migliore soluzione.

La nuova sede sarà realizzata secondo lo stile “green” che da sempre contraddistingue Carraro Concessionaria, attenta a dotare tutte le sue filiali delle più moderne tecnologie per garantire l’efficienza energetica e il minor impatto ambientale. "Grazie all’impianto fotovoltaico installato sulla copertura si eviterà di emettere nell’atmosfera 176.000 kg di Co2, un dato equivalente alla piantumazione di 1.173 alberi” conclude Carraro.