Al via il Bonus auto usate: 2.000 euro per l'acquisto

Domande dalle ore 10 di martedì 28 settembre, come fare la richiesta e i requisiti per ottenerlo

Si sbloccano gli incentivi per la rottamazione di vecchie auto in cambio di acquisto di una vettura usata a basse emissioni, non inferiore alla classe 'euro 6'. Lo annuncia il ministero dello Sviluppo: a partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli incentivi per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni.

Il nuovo incentivo, che varia da 750 euro a 2.000 euro a seconda delle emissioni del veicolo usato acquistato, per ottenere il contributo bisogna andare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico raggiungibile all'indirizzo internet ecobonus.mise.gov.it e qui fare la richiesta per ottenere il bonus per l'acquisto di nuovi veicoli a basse emissioni.

Per ottenere l'Ecobonus bisognerà tener conto di alcuni paletti. L'acquisto dovrà riguardare un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

Il contributo viene riconosciuto solo con rottamazione e si differenzia a seconda della fascia di emissioni del veicolo usato che si acquista: 2mila euro per 0-60; mille euro per 61-90; 750 euro per 91-160. Il veicolo rottamato dovrà essere della medesima categoria di quello acquistato, immatricolato da almeno 10 anni e intestato da almeno 12 mesi all'acquirente o ad un familiare convivente.

Incentivi auto 2021

Gli incentivi auto 2021 permetteranno di acquistare un’auto nuova o usata, elettrica, ibrida o Euro 6 di nuova generazione. Se si sceglie la rottamazione, l’auto rottamata deve essere stata immatricolata prima del 2011, cioè deve essere su strada da almeno 10 anni.

Auto nuove

0-20 g/km CO2: 10.000 euro con rottamazione e 6.000 euro senza rottamazione;

CO2: con rottamazione e senza rottamazione; 21-60 g/km CO2: 6.500 euro con rottamazione e 3.500 euro senza rottamazione;

CO2: con rottamazione e senza rottamazione; 61-135 g/km CO2: 3.500 euro (contributo erogato solo con la rottamazione).

Auto usate

?Il prezzo di acquisto delle vetture usate, non deve superare i 25.000 euro, inoltre le agevolazioni non potranno essere richieste da chi ha già usufruito dei precedenti incentivi.

Da 0 a 60 g/km CO2 con rottamazione 2.000 euro;

Da 61 a 90 g/km CO2 con rottamazione 1.000 euro;

Da 91 a 160 g/km CO2 con rottamazione 750 euro.

Per tutte le informazioni sito del ministero dello sviluppo economico.