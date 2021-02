L’elettrica di lusso Lexus UX300E conquista Treviso

Lexus, gruppo leader indiscusso nell’elettrificazione delle auto premium da oltre 15 anni, presenta in esclusiva nella concessionaria Nordauto di Treviso sabato 20 e domenica 21 febbraio, il nuovo Lexus UX300E, il primo modello del brand alimentato totalmente a batteria.

Lexus UX300E unisce, le prestazioni di guida dinamiche e la leggendaria affidabilità Lexus a quelli che da sempre sono il suo punto di forza ovvero design e innovazione, dando vita ad un’auto che va oltre le sue funzioni e si impone come uno stile di vita.

Sabato e Domenica presso lo showroom Lexus Treviso di via Noalese sarà possibile provare la vettura e testare dunque quello che con molta probabilità sarà l’oggetto del desiderio di coloro i quali stanno pensando di passare ad una vettura elettrica per guidare senza emettere emissioni di Co2 e sfruttare a pieno l’eco incentivo statale per questa tipologia di motorizzazione. Lo showroom Lexus di Treviso, vi aspetta in totale sicurezza sabato 20 e domenica 21 Febbraio per testare la vettura.

Nel rispetto del protocollo Covid 19 sarà possibile prenotarsi attraverso il sito www.lexus-treviso.it