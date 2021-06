Ferri fornisce auto elettrica per la consegna a domicilio a Treviso

La società punto di riferimento in Veneto e Friuli Venezia Giulia per il commercio di vetture ha siglato una partnership con Bloom, giovane realtà trevigiana attiva nel campo della ristorazione

Prendersi cura del nostro pianeta per assicurare un futuro alle nuove generazioni. È questo l’obiettivo che ha spinto il Gruppo Ferri, leader nel mercato automobilistico del Nordest, ad allearsi con Bloom, una giovane realtà trevigiana attiva nel settore della ristorazione.

Per rendere sempre più green le consegne a domicilio a Treviso, la realtà friulana fornirà a Bloom una Fiat 500 elettrica personalizzata da destinare al food delivery.

La collaborazione tra il Gruppo Ferri e Bloom nasce dal desiderio di entrambe le realtà di impegnarsi attivamente per un futuro sostenibile, seguendo il fil rouge dell’energia, che lega il mondo della ristorazione all’automotive.

L’essere umano vive grazie all’energia che prende dall’ambiente, da quello che mangia e che beve. Ed è partendo da questo presupposto che le due realtà hanno scelto di investire su un veicolo elettrico, che possa guidare il pianeta verso un domani a emissioni zero.

Protagonista della collaborazione sarà la nuovissima Fiat 500 elettrica donata a Bloom dal Gruppo Ferri, vettura dallo stile perfettamente allineato alla clientela tipica del locale trevigiano, attenta all’estetica e amante della vita in città.

L'appuntamento per l'happy hour di presentazione della partnership è fissato per sabato 26 giugno alle ore 18.00 in Via San Liberale 10 a Treviso.

L’evento

Aperto a tutti sarà l’occasione per ammirare una selezione delle auto elettriche proposte da Gruppo Ferri: oltre Fiat 500, Volvo XC40, Hyundai Kona e Renault Zoe.

CHI È GRUPPO FERRI

Gruppo Ferri nasce a Tavagnacco dall'iniziativa imprenditoriale dell'attuale presidente Giorgio Sina che, affiancato alla guida dell’azienda dalla moglie Lucia e dal figlio Simone, nel 1991 rileva la più vecchia concessionaria Lancia d'Italia con un obiettivo ben preciso: avviare un’impresa orientata all’innovazione della vendita e del servizio di assistenza.

Oggi l’azienda è indiscusso punto di riferimento per il mercato automobilistico del Nord Est, con 5 sedi distributive in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Gruppo Ferri è concessionaria ufficiale per i brand: Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Abarth, Kia, Hyundai, Subaru, Volvo, Renault, Dacia e Maserati.

www.ferriauto.it