Prezzi dei carburanti alle stelle: i trucchi per risparmiare

Da quando è scoppiato il conflitto in Ucraina il costo di benzina e diesel ha superato i 2 euro al litro, il metano è raddoppiato e raggiunge i 4 euro al kg. Un modo importante per riuscire a contenere le spese in questo periodo è quello di confrontare i prezzi dei benzinai, non rifornendosi alla prima pompa di benzina ma in quella più conveniente. Inoltre è utile avere uno stile di guida appropriato per consumare meno.

Stile di guida

Anche lo stile di guida incide sul consumo. Il consiglio è quello di effettuare accelerate graduali, evitando brusche frenate e cambi di marce inutili. Fondamentale, in tal senso, anche mantenere andature costanti nel corso del tragitto. A bordo è consigliabile tenere un carico moderato, senza dimenticare di dover evitare di restare imbottigliati nel traffico. Il climatizzatore può influire in maniera pesante sul consumo della benzina arrivando fino al 10% in autostrada e al 25% in città.

Dosare le marce, senza tirarle al massimo evitando di mandare su di giri il motore, ma senza tenere la coppia troppo bassa.

Più i giri sono bassi più elevati sono i consumi, ogni marcia va inserita quando il motore è in grado di tenerla al regime corrispondente alla soglia minima di coppia. Quando si cambia troppo presto il motore soffre e il consumo sale.

E’ inoltre utile mettere in moto senza premere troppo sull’acceleratore e sfruttare il freno motore decelerando e sollevando lentamente la frizione dopo aver scalato la marcia. Durante le partenze evitare di ‘sfrizionare’, soprattutto in salita, quando si parte è consigliabile usare il freno a mano. No alle discese in folle poiché c’è sempre un afflusso di carburante ed consumo eccessivo dei freni.

Ridurre la velocità per risparmiare carburante.

Limitare alla reale necessità l’uso dei dispositivi elettronici e il condizionatore. (fonte: quotidiano motori)

Attenti a ruote, filtro e ingorghi

Il primo consiglio viene dato sulla manutenzione dei pneumatici. Gli automobilisti vengono invitati, in particolare, lo stato di salute delle ruote a partire dalla pressione delle stesse. Può tornare utile anche controllare il filtro dell'aria. Infatti, nel caso questo non dovesse essere pulito, potrebbe incidere sul consumo di carburante.

Caro benzina: le app per scoprire il prezzo più basso

1) BenzinLitre: Disponibile per Android, mostra i prezzi più convenienti di GPL, benzina, diesel, metano e elettrico.

2) IlPieno2: Disponibile per Android, è un'app utile per tenere traccia delle spese di rifornimento e manutenzione del veicolo ma ha recentemente aggiunto la funzione di ricerca dei distributori più economici in Italia, Francia, Spagna, Germania e Austria.

3) Ecomotori: Disponibile per Android e iOS, quest'app mostra la mappa dei distributori di metano e GPL oltre a quelle delle colonnine elettriche, segnalando i prezzi più convenienti.

4) Gaspal: Disponibile per Android e iOS, permette di conoscere il prezzo di tutte le stazioni di servizio in pochi secondi e guida nella navigazione verso il distributore scelto. Consente inoltre di registrare e monitorare le spese per il carburante.

5) Prezzi Benzina: Disponibile per Android e iOS e provvista di sito, è una delle app di questa tipologia in assoluto più diffuse. Al suo interno si può trovare la lista dei distributori con i relativi prezzi dei carburanti, aggiornati in tempo reale.