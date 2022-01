I trevigiani guidano una Punto di 11 anni, e fanno più incidenti

Non bastava il caro bollette. Per i veneti è in arrivo anche una stangata sull'Rc auto per chi è stato coinvolto in un incidente l'anno scorso. Lo segnala l'osservatorio di Facile.it.

A dicembre 2021 per assicurare un'auto nella nostra regione occorrevano in media 340,66 euro, vale a dire l’11,50% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Brutte notizie per il 2022, i 66.000 automobilisti in Veneto che hanno dichiarato un sinistro nel 2021, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito e, di conseguenza, aumentare il costo dell’RC auto.

L’andamento provinciale

Guardando a Treviso, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa è pari al 2,52%, valore superiore alla media nazionale, che fa guadagnare alla Marca il secondo posto per numero di incidenti.

Nella graduatoria delle province venete: al primo posto si trova Belluno (2,71%), seguita da Treviso (2,52%) e Rovigo (2,51%), Venezia (2,46%), Padova (2,39%) e Vicenza (2,37%). Ultimo posto per Verona, dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,93%).

Premi RC Auto a Treviso da dicembre 2020 a dicembre 2021

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di dicembre 2021 il premio medio RC auto calcolato in provincia di Treviso è stato di 340,66€. La variazione rispetto a 6 mesi fa (354,94€) è del -4,02%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (384,91€) la tariffa media fa segnare un -11,50%.

La distribuzione delle classi di merito a Treviso

La classe di merito è una sorta di indicatore di rischio, cioè uno dei criteri principali che le compagnie prendono in considerazione per determinare il premio assicurativo.

In classe 1 si trovano il 59.96 % dei guidatori della Marca.

Il valore medio dell’auto a Treviso

In base ai dati raccolti, a Treviso e provincia il valore medio delle auto in circolazione è di 10.012,49€, e hanno un’età media di 11,24 anni. Il valore, così come l'anzianità, è una delle voci che influiscono in modo sensibile sul costo finale della polizza.

Quali sono le marche e i modelli di auto più utilizzati a Treviso?

Ecco la classifica delle marche e dei modelli di auto più diffusi in provincia di Treviso nell’ultimo mese, stilata in base alle informazioni dichiarate dagli utenti che hanno calcolato un preventivo RC auto su Facile.it.

1. Fiat Grande Punto

2. Audi A4 4ª serie

3. Fiat Panda 2ª serie

4. Lancia Ypsilon 3ª serie

5. Fiat 500 (2007-2016)

6. Ford Fiesta 6ª serie

7. Volkswagen Golf 5ª serie

8. Fiat Punto 2ª serie

9. Fiat Punto 3ª serie

10. Volkswagen Golf 7ª serie