Obbligo di pneumatici invernali o catene: quando, dove, l'importo delle multe

Scatta il 15 novembre l’obbligo di montare pneumatici invernali o avere le catene a bordo su alcuni tratti delle strade statali del Veneto, specialmente in quelle più esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di cumuli di ghiaccio durante la stagione invernale. Sono obbligati tutti i conducenti di veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli.

Si applica dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2021. Chi non provvede a dotarsi degli pneumatici invernali o, in alternativa, delle catene da neve, rischia una multa piuttosto salata, fino a circa 400 euro, e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Sono esclusi dall’obbligo coloro che sono dotati di pneumatici all season, collaudati per tutte le stagioni.

Gomme invernali e catene da neve, dove scatta l'obbligo: attenti alle multe (e alle sigle)

da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano;

da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano;

da 80 a 318 euro se si è sprovvisti di gomme e catene da neve in autostrada.

Ma non finisce certo qui, infatti l'agente che constata la violazione può anche intimare il fermo del mezzo fino a quando non verrà dotato delle gomme invernali o munito di catene. Nel caso in cui il fermo non venisse rispettato c'è una ulteriore multa di 84 euro a cui aggiungere la decurtazione di tre punti dalla patente.

Ricordiamo inoltre che le gomme invernali devono essere omologate, altrimenti si rischia un'altra sanzione amministrativa che può variare da 155 a 624 euro.

Per concludere il “tema” multe, ricordiamo che è vietato anche circolare d'estate con le gomme invernali, con le sanzioni che sono ancora più elevate. In questo caso la multa va dai 422 euro a 1.682 euro.

A Treviso

L’ordinanza prevede che dal 15 novembre 2020 al 15 aprile 2020 per circolare bisogna essere muniti di pneumatici invernali conformi alle normative di riferimento, ovvero avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati.

Vige il divieto di circolazione, per i ciclomotori a due ruote e motocicli, nel periodo sopracitato nel caso di fenomeni nevosi in atto.

In particolare, nell'Alta Marca Trevigiana le strade interessate dall'obbligo sono: la SS 51 “di Alemagna” da San Vendemiano (Km 0 ) a Vittorio Veneto (Km 5,950) e da Vittorio Veneto (Km 13,230) fino al confine regionale (km.118,150)

L’obbligo interessa anche la rete autostradale con riferimento al tratto dell’autostrada A27 da Conegliano fino all'innesto con la SS 51 e la A28 dal Km 0 all'allacciamento con l’A27. Il Codice della strada prevede che tutti i pneumatici “invernali” devono essere omologati e presentare sulla spalla della gomma la sigla M+S (Mud + Snow) (nella foto).