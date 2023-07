Prima uscita internazionale per Alessandro Battiston: vince a Praga contro Tsitsipas

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Praga Alessandro Battiston batte Tsitsipas e vince il suo primo titolo internazionale. A Motta di Livenza registrano l’assenza del loro pupillo Alessandro Battiston, che nella scorsa edizione dell’Open aveva incantato il pubblico locale. Questo perché a Vicenza dove da un paio d’anni Alessandro si trova ed è seguito dai Comunali, avevano tracciato una road map per affrontare l’attività internazionale. E alla prima uscita il talento mottense ha fatto centro. Nello Junior 100 di Praga Battiston mette tutti in riga e conquista il suo primo titolo internazionale. Dal 3 al 08 Luglio incontro su incontro è arrivato solitario al traguardo. Il primo ad essere sconfitto in due set è stato il ceco Svojgr, a seguire il bulgaro Marinov con un doppio 6/4, nei quarti l’austriaco Hipfl sempre in due set. In semifinale si presentava il favorito del seeding il giocatore di casa Petak ed anche qui due sono bastati due set 6/4 6/0 e si spalancavano le porte della finale contro Pavlos Tsitsipas fratellino del più noto greco professionista Atp. Per niente intimorito il pluricampione italiano si aggiudicava il suo titolo under 18 internazionale per 6/4 6/2. TORNEI IN CORSO Fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile diretto da Maurizio Epifano con la supervisione di Nadia Schiavon. Erano in 101 i players in lizza e oggi si giocano le semifinali. Alle 18.00 Nicole Iosio-Beatrice Pelosin; Alle 18.30 Angelo Rossi-Matteo Marfia; alle 19.00 Aurora Vignaduzzo-Elena Covi; alle 20.00 Edoardo Cheriè Ligniere-Gschwendtner Jeremy Henry. Fino al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Sono in 125 i giocatori agli ordini di Sonia Rossi e Loredana Venturini. Le gare di Sabato 8 vedranno in campo i giocatori dalle 9 alle 17.30. Fino al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi e 138 players agli ordini di Massimo Giammona. A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Sono 98 i ragazzi coordinati da Mauro Cenedese. A Silea dal 08 al 22/7 Trofeo Area 8 Business Center torneo maschile dalla 4^ categoria fino ai 2.8. Sono 54 i players in lizza agli ordini di Roberta Antonello. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Volpago dal 14 al 26/7 tutto pronto per l’Open maschile Studio K22 con 3.000€ di montepremi. Saranno accettati i giocatori dai 3.5 a quelli della massima categoria entro le ore 12 del 12 Luglio. Dal 15 al 23 Luglio torneo di 4^ maschile e femminile presso lo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio. Dal 15/7 al 23/7 presso il Treviso tennis team ex Dlf in Via Benzi a Treviso torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Luglio. Dal 22/7 al 4/8 Villa Guidini torneo di 3^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Luglio. Dal 28/7 al 6/8 a Istrana trofeo Vismec per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/7. Dal 29/7 al 13/8 a Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7. Dal 29/7 al 12/8 a Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/7.