Nicole Iosio del Park di Villorba si aggiudica il Rodeo Open al Tc Padova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Tennis Club di Padova Nicole Iosio del Park di Villorba si aggiudica il Rodeo Open Femminile. In due set si impone sulla veronese Sofia Sambù. Terze l’under 16 di casa Lavinia Luciano l’unica a mettere in difficoltà la winner portandola al terzo set e la coetanea del Trento Vittoria Segattini superata dalla veronese al fotofinish. Quindi dopo il successo di Hirschler nel rodeo della Barchessa per il sodalizio di Villorba giunge un altro trofeo. Lavori in corso al Park con un centinaio i giocatori iscritti per la tappa provinciale del Bnl che oltre al titolo trevigiano 2022, stacca il biglietto per le fasi regionali. Fasi regionali che per il maschile si terranno al Plebiscito di Padova e quelle femminile a Verona. Per ciascun Open in palio 10.000 euro per i singoli, 3.000 per i doppi e 880 per i migliori giocatori di 3^ categoria. A Villorba ovviamente tutti faranno il tifo per Marco Speronello, che vincendo potrebbe andare a fare le qualificazioni del Foro Italico. Competizione provinciale questa di Villorba che è iniziata sabato19/2 che si concluderà il 13/3, diretta da Gianfranco Griso con la supervisione di Nadia Schiavon. Incontri di singolo che si svolgono prevalentemente nelle ore serali. Alle 20.00 di Mercoledì Alessandro Pivetta vs Antonello Manzoni e Stefano Favaro con il vincente tra Volpi e Bellinato. A Volpago nel prossimo weekend c’è il Rodeo Maschile Trofeo Tch Cornuda, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Iscrizioni entro le ore 12 del 24 Febbraio.