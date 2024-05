Pallanuoto Serie C: Preganziol cede nel finale a Parma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nell'ultima partita Preganziol ha affrontato una sfida impegnativa, aggravata da alcune defezioni dell'ultimo minuto e dalle condizioni di salute non ottimali di Rampazzo, attaccante estroso del Preganziol, che ha comunque voluto essere presente. Nonostante una partenza molto forte della squadra locale, che ha subito messo in difficoltà i trevigiani, la squadra di coach Magliano ha mostrato grande determinazione, riuscendo a recuperare e portare il punteggio sull'8 pari a metà quarto quarto. Tuttavia, alcune situazioni di superiorità numerica ben sfruttate da Parma, combinate con alcuni errori nelle stesse circostanze, hanno determinato il risultato finale della partita. I ringraziamenti di coach Magliano: ”Prima della partita ho voluto ringraziare i ragazzi per la loro disponibilità e l'impegno dimostrato durante tutto il periodo di preparazione per affrontare questa nuova categoria. I ringraziamenti sono stati particolarmente sentiti visto che siamo arrivati a questa ultima trasferta con qualche defaillance dell'ultimo minuto, oltre alla presenza di Rampazzo, che non era in condizioni di salute ottimali. La partita è iniziata con una forte partenza della squadra ospite, che ci ha messo subito in difficoltà. Nonostante questo inizio complicato, i ragazzi hanno mostrato grande determinazione e capacità di recupero, riuscendo a riportare il punteggio in parità fino all'8 pari nel quarto tempo. Ho voluto ribadire i miei complimenti alla squadra anche a fine partita per il loro spirito combattivo. Tuttavia, alcuni episodi hanno determinato il risultato finale. Parma ha saputo sfruttare un paio di situazioni di superiorità numerica in modo efficace, mentre noi abbiamo commesso qualche errore nelle stesse situazioni. Questo ci ha penalizzati nel punteggio finale. È evidente che abbiamo ancora margini di miglioramento, soprattutto nel fondamentale dell'uomo in più. Ciò che mi preme sottolineare è la voglia di continuare a migliorarsi che i ragazzi hanno dimostrato. Questo desiderio di crescita è fondamentale, non solo per ottenere risultati sportivi, ma anche per crescere come individui. Continuare a lavorare con impegno e determinazione sarà la chiave per affrontare con successo le sfide future.”