Auto elettrica e paesaggi da cartolina, un road trip all'insegna della sostenibilità

Sempre più italiani scelgono l'auto elettrica. Una tendenza in netta ascesa e documentata dagli ultimi dati sui primi 8 mesi del 2021 che attestano la quota di mercato relativa all'elettrico al 3,6%, contro l'1,7% e lo 0,5% dei due anni precedenti.

A incidere su questa nuova propensione degli automobilisti italiani sono sicuramente vari fattori.

Partendo dal tema relativo alla sostenibilità ambientale che sta sempre più a cuore alla popolazione – e che è ormai diventato un prioritario fattore di scelta per ogni azione compiuta nel quotidiano – fino ad arrivare a motivi puramente tecnici come la silenziosità e l'economicità, due elementi molto importanti che caratterizzano le auto elettriche.



Ciononostante sono ancora tanti coloro che continuano a non essere del tutto convinti di passare al full electric, scoraggiati dall'esigua presenza di stazioni di ricarica sul territorio nazionale e dalle tempistiche, talvolta lunghe, necessarie a ricaricare un veicolo di questo genere.

Due fattori di sicuro molto importanti, ma relativi. La distribuzione delle colonnine di ricarica infatti varia molto da Regione a Regione, con casi molto virtuosi come Lombardia e Veneto che hanno già una copertura abbastanza estesa in tutto il loro territorio. Inoltre tecnologie sempre più all'avanguardia, applicate sia alle colonnine che alle autovetture, favoriscono ormai una rapida velocità di ricarica e un'autonomia dei mezzi sempre crescente.

Questi fattori contribuiscono a rendere l'organizzazione di un viaggio, anche lungo, con un'auto elettrica un'esperienza tutt'altro che impossibile e che può portarci alla scoperta di territori meravigliosi in totale sostenibilità, alla guida di una vettura sicura e affidabile.

Un itinerario lungo la Strada del Prosecco

I paesaggi trevigiani sono sicuramente tra i più adatti all'essere esplorati alla guida di un veicolo elettrico sia per la loro bellezza che per la presenza sul territorio di vari punti di ricarica che vi faranno vivere una o più giornate all'insegna del relax più totale.

La Strada del Prosecco poi si presta particolarmente a questo scopo. Compresa tra i comuni di Conegliano e Valdobbiadene, le due storiche città del Prosecco Superiore DOCG, attraversa le colline patrimonio UNESCO con un percorso ad anello che tocca ben 15 comuni.

Un itinerario lungo 57 Km ricco di storia, dall'invidiabile tradizione enogastronomica e che si snoda tra filari di vitigni, antichi castelli e pievi, in una natura ricca e feconda che lascia senza parole anche il più scettico avventore. Il Prosecco DOCG è sicuramente il protagonista di questo territorio, ma c'è da dire che i modi per diluire le sue bollicine sono altrettanto gradevoli e prestigiosi.

Piatti come il risotto al radicchio, i bigoli, la pinza, il Figalét, oltre a una lunga lista di prodotti DOC e IGP, allieteranno il vostro tour.

L'auto ideale per questo road trip

Versatile e dal comfort ineguagliabile Nuova Citroën ë-C4 Elettrica è sicuramente il mezzo ideale per godersi a pieno e in totale libertà un itinerario del genere.

La nuova nata del Double Chevron è facile, intuitiva e le nuove sospensioni ne esaltano ancora di più le già proverbiali qualità di comfort, rendendola unica nel piacere di guida.

È dotata di una batteria con una capacità di 50 kWh che offre fino a 350 Km di autonomia, per un tour senza preoccupazioni.

Per conoscere tutto, ma proprio tutto, su Nuova Citroën ë-C4 Elettrica puoi recarti da Manzotti Automobili.

Un'azienda di famiglia dalla lunga storia che da sempre coniuga esperienza e innovazione con un occhio particolare per il rispetto dell'ambiente e un legame molto forte con il territorio in cui opera.

Uno staff motivato e preparato che lavora e vive per e con la gente del suo territorio con l'obiettivo di soddisfare il proprio cliente.

Manzotti Automobili è presente in quattro province: Treviso, Belluno, Vicenza e Padova con 11 sedi operative – tra autosaloni, centri assistenza e uffici vendita –.

Puoi scoprire Manzotti Automobili nella sede di Villorba (TV), o visitando il sito, per conoscere tutte le iniziative Citroën come l'offerta dedicata proprio a Nuova ë-C4 Elettrica, in partnership con Free2Move eSolutions e dal valore di 500 euro (IVA inclusa), che prevede 6 mesi di ricariche su suolo pubblico per i clienti privati comprese nel prezzo d'acquisto. Un motivo in più per approcciarsi all'elettrico in tutta tranquillità.