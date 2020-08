Destinazione futuro: in Veneto novelli Marco Polo partono alla conquista di cielo, terra e mare

Arriva un preciso momento nella vita in cui c’è solo una domanda importante a cui dover dare risposta: “Cosa fare dopo il diploma?”. Questo è un grande dilemma che coinvolge molti giovani, combattuti tra il continuare gli studi per un numero imprecisato di anni, o provare invece con un più rapido e pratico inserimento nel mondo del lavoro.

Ebbene, come in molti campi della vita, spesso si scopre che la verità sta nel mezzo. Optare per una soluzione a metà strada, infatti, può sciogliere molti dubbi: un corso professionalizzante della durata di due anni può dare la possibilità di continuare con la propria formazione, orientandola però verso una specializzazione che possa fare da ponte con un più rapido ingresso in azienda al termine del percorso. In questo modo, le competenze pratiche acquisite nel breve percorso di studi permetteranno di non affacciarsi al mondo del lavoro completamente allo sbaraglio, ma di poter offrire esperienza concreta ai futuri datori di lavoro.

ITS Marco Polo Academy si occupa proprio di questo: preparare gli studenti al mondo della mobilità sostenibile attraverso tre corsi specialistici biennali, co-finanziati da Regione Veneto, Fondo Sociale Europeo e Ministero dell’Istruzione, dedicati al settore dei trasporti e della logistica:

Tecnico superiore per la gestione della logistica e dei trasporti (con sede a Treviso e Rovigo); Tecnico superiore per la mobilità delle merci e delle persone in ambito marittimo-portuale e aeroportuale (con sede a Venezia); Tecnico superiore per la gestione, manutenzione e conduzione di mezzi ferroviari (con sede a Venezia).

Cielo, terra e mare come non li avete mai visti, insomma. Eppure, i motivi per compiere una scelta di questo tipo sono altri e sono in grado di far ruotare l’ago della bussola verso la direzione di vita più idonea alle proprie aspirazioni: a cominciare da una motivazione prettamente pratica, data dalla possibilità di partecipare ai test di ingresso completamente gratuiti.

Una volta passati i test ed essere stati ammessi al percorso desiderato, sarà la didattica a segnare i successivi due anni di formazione. Una didattica esperenziale che mixa ottimamente il 50% delle ore in lezioni frontali ed esercitazioni in aula, e il restante 50% dedicato invece a stage in azienda. A questa struttura molto pratica e funzionale si aggiungono anche interessanti esperienze e stage formativi all’estero.

Il grande vantaggio dell’ITS Marco Polo Academy deriva, infatti, proprio da questo stretto legame dell’istituto con le aziende del territorio Veneto e dal suo essere di conseguenza un ponte naturale tra formazione, territorio e mondo del lavoro. Gli stessi professori, metà dei quali provenienti dal mondo aziendale, hanno la possibilità di conoscere in prima persona gli allievi e consigliare o addirittura offrire loro posizioni di stage durante l’anno e, perché no, di futuri lavori fissi, una volta terminato il biennio.

Questo perché hanno la garanzia che dai percorsi di studio di ITS Marco Polo Academy usciranno figure con un’alta specializzazione tecnologica nelle materie trattate e con in mano un Diploma di V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche immediatamente spendibile non solo in Italia, ma anche all’estero.

Del resto le cifre parlano chiaro: oltre il 90% dei diplomati all’ITS Marco Polo Academy trovano lavoro nell’immediato post-diploma. In particolare, negli ultimi 2 bienni si è registrata una percentuale del quasi 100% di assunzioni per coloro che avevano intrapreso la strada del corso di Tecnico superiore per la gestione, manutenzione e conduzione di mezzi ferroviari.

Le iscrizioni ai test del corso per Tecnici Ferroviari di Venezia sono ancora aperte, così come quelle per Tecnici Logistici a Treviso e Rovigo. Conviene però affrettarsi perché i posti per i test sono limitati, e lo dimostra il sold out già raggiunto dal corso sulla Mobilità delle merci e delle persone in ambito marittimo-portuale e aeroportuale di Venezia.

Insomma, se la vostra ambizione è diventare novelli Marco Polo, se il vostro desiderio di viaggiare alla conquista del cielo, della terra e del mare è più forte di qualunque altra cosa, se la vostra destinazione coincide con il vostro futuro, allora visitate il sito di ITS Marco Polo Academy entro il 20 settembre: l’iscrizione al test è gratuita!