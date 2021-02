Ecco come mettersi alla guida di un auto può suscitare emozioni

Battito del cuore accelerato, sangue che pompa nelle vene, viso arrossato, fiato corto: sono alcuni dei segnali che si possono manifestare quando si prova un’emozione intensa.

Le emozioni sono parte integrante della vita di ognuno e regolano il modo in cui ci si approccia ai vari episodi della vita.

Possono essere positive o negative, intense o tenui, sorgere a causa di stimoli interiori o esterni. Insomma, le relative gradazioni coprono uno spettro molto ampio.

Le persone, ovviamente, cercano di suscitare le emozioni che le fanno stare bene e che contribuiscono a farle “sentire vive”.

Sono molte le situazioni che possono stimolare una risposta emotiva e, spesso, si tratta di gesti semplici, che fanno parte della quotidianità, come guidare un'auto.

Guidare diventa un’esperienza emozionante

Mettersi alla guida può infatti suscitare forti emozioni; questo, ovviamente, se si sceglie l’auto giusta.



La concessionaria Borsoi presenta un nuovo arrivo sul mercato, il SUV coupé CUPRA Formentor, che unisce perfettamente sportività e design.

Un prodotto esclusivo, dedicato a chi non si accontenta e ricerca, in un’auto, unicità, sportività e raffinatezza.

Insomma, una vettura in cui identificarsi e grazie al quale emozionarsi.



CUPRA Formentor, infatti, introduce un nuovo modo di guidare e di considerare l’auto, molto più sentito e personale.

Il fulcro è posto sulla passione per la guida e sull’emozione che questa può offrire: CUPRA Formentor, si è dimostrata davvero capace di coinvolgere l’automobilista, offrendo un’esperienza di guida unica.

La vettura vanta eccellenti prestazioni sportive, grazie al gruppo propulsore da 2 litri e ai suoi 310 CV; trazione integrale 4Drive, cambio automatico DSG a 7 rapporti e volante racing con pulsante di avviamento e selettore della modalità guida CUPRA completano il quadro.

Le performance si rivelano eccezionali anche durante la frenata, grazie ai dischi Brembo ventilati in rame, che garantiscono una dinamica dei flussi d’aria ottimale.





Esteticamente, CUPRA Formentor presenta linee tese e forme aerodinamiche, capaci di unire design e sportività; la grande cura dei dettagli si riflette anche nelle finiture, sia esterne che interne, perfetto connubio di potenza e comfort; basti pensare che i sedili, sportivi e avvolgenti, sono disponibili in pelle nappa, nei colori Petrol Blue o nero.







Altro punto di forza di CUPRA Formentor è l’elevato livello di personalizzazione che offre, così che l’auto rispecchi al meglio la personalità del proprietario.

Ovviamente, anche l’innovazione tecnologica trova il suo spazio, orientandosi completamente verso chi guida e consentendo un controllo totale sulla strada.

I sistemi di connettività e assistenza sono sempre a portata di mano, anche tramite smartphone.

Il CUPRA Virtual Cockpit da 10,2” mostra sempre tutte le informazioni richieste.

Infine, la luce ambiente Smart Wraparound intelligente, personalizzabile e avvolgente, rende gli interni ancora più accoglienti.





CUPRA Formentor è disponibile anche in versione ibrida plug-in: caratteristica che non toglie nulla all’esperienza di guida.

Scoprire un nuovo modo di guidare

Per offrire un’idea di come può essere guidare CUPRA Formentor, la concessionaria Borsoi ha girato un video sul Pian del Cansiglio.



Se però si preferisce “toccare con mano”, è sempre possibile prenotare un test drive presso uno dei due CUPRA Garage: si può optare per il salone di Venezia o per la sede di Treviso, completamente rinnovata.

I CUPRA Garage si trovano in via Cà Marcello, 75 a Mestre e in via Castellana, 39 a Treviso.

Un’occasione per provare un nuovo modo di guidare e di vivere l’auto.



Il personale della concessionaria Borsoi, forte dell’esperienza decennale, è disponibile ad assistere il cliente con cortesia e professionalità.

La concessionaria Borsoi nasce nel 1974 a Oderzo, dimostrandosi da subito fortemente radicata nel territorio.

L’attenzione per il cliente, sia durante tutto l’iter dell’acquisto di un’auto che nel post-vendita, è il punto centrale della filosofia della concessionaria, che viene condiviso da tutto lo staff.

Questo rende Borsoi un brand davvero sicuro e affidabile.



Tutte le novità, gli eventi e gli aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook.

