Treviso più "ecologica": come cambia il mondo dell'auto nella Marca

Sostenibile, elettrica ed ecologica. E' l'auto che i trevigiani vorrebbero oggi nel proprio garage. Un territorio, quello della Marca, da sempre attento alle novità e alle rivoluzioni. Ce lo svela chi di auto ne racconta nella castellana da oltre 50 anni. Il gruppo Scalcauto ha inaugurato così la nuova concessionaria Nissan a Castelfranco Veneto, in via Circonvallazione Est 8, imponendosi come unico punto vendita della casa automobilistica giapponese sul territorio castellano. Oggi è concessionaria ufficiale dei marchi Renault, Dacia e Nissan, arrivando a contare ben tre sedi - Rosà, Thiene e Castelfranco Veneto - e offrendo anche servizi di officina, carrozzeria, magazzino e noleggio.

«Grazie ai risultati di vendita e di qualità rilevati da parte del brand Nissan, abbiamo avuto la completa gestione dell’attività anche a Castelfranco Veneto, dove eravamo già presenti con i marchi Dacia e Renalut – spiega il titolare Alessandro Scalco –. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a una grande dedizione verso questo mestiere. Conosciamo bene il territorio e le esigenze della nostra clientela, la cui soddisfazione è la nostra priorità».

«La simbiosi con Scalcauto è nata quattordici anni fa, nel 2007, ed è cresciuta sempre più fino a diventare una vera e propria partnership, dando origine a un legame molto forte che viene condiviso ogni giorno» ha raccontato Salvatore Corvaglia, responsabile Area Nord di Nissan Italia.

L’inaugurazione della sede castellana è avvenuta in concomitanza con il lancio della nuova Qashqai: per la terza generazione, Nissan ha mantenuto i princìpi che hanno guidato la progettazione e lo sviluppo delle due generazioni precedenti. Dotato di un design elegante, motori efficienti, implementato di maggiore praticità alla guida e di nuovi livelli di comfort, il nuovo Nissan Qashqai offre molteplici configurazioni per adattarsi alle varie esigenze dei clienti, i quali potranno scegliere tra due diverse motorizzazioni: benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid e l’innovativo ed esclusivo sistema e-POWER, che sarà disponibile entro dieci mesi, al suo debutto in Europa.

Il nuovo modello potrà essere provato presso la sede castellana di Scalcauto, aperta dal lunedì al sabato (seguendo l’orario infrasettimanale 8.30-12.00 e 14.30-19-00 e, al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30).