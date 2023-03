I podcast che raccontano un'altra storia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La cooperativa sociale Sol.Co. e la storica delle donne Emiliana Losma hanno creato una serie di podcast intitolata "Che genere di storia", che saranno disponibili sulle principali piattaforme di streaming musicale. Questa serie affronta importanti tematiche di genere, raccontando storie di donne straordinarie che hanno contribuito alla storia e alla società. Uno degli episodi, "La partita di pallone", è un esempio della vasta gamma di argomenti trattati nei podcast. In questo episodio, si evidenzia quanto anche essere spettatrici allo stadio possa rappresentare una conquista di genere. Il podcast racconta la storia di donne che hanno iniziato a frequentare gli stadi di calcio, rompendo con i pregiudizi di genere e aprendo la strada a una maggiore partecipazione femminile in questo sport. Attraverso questa storia, il podcast "Che genere di storia" dimostra come le donne abbiano lottato per i propri diritti e conquistato spazi che erano stati tradizionalmente riservati agli uomini. Il podcast rappresenta quindi una grande risorsa per gli studenti, gli insegnanti e per chiunque sia interessato a conoscere meglio la storia delle donne e il loro contributo alla società. Grazie alla distribuzione su piattaforme come Spotify e Amazon Music, i podcast saranno accessibili a un pubblico vasto e diversificato in tutto il mondo. Questo consentirà a molte persone di scoprire le storie di donne straordinarie e di comprendere meglio il ruolo che le donne hanno svolto nella storia. Attiva da oltre trent’anni sul territorio, la cooperativa sociale Sol.Co. ha scelto di generare una società più inclusiva: dal 1992 si occupa di inserimento lavorativo di persone con disagio psichico, attraverso le sue attività di assemblaggio meccanico ed elettronico, pulizia d'imballi a ricircolo, confezionamento e imballaggio. Attualmente impegna oltre sessanta persone, tra cui soci lavoratori, soci in formazione lavoro e volontari; negli anni, sono state oltre duecento le persone inserite in percorsi professionalizzanti. Dal 2017 organizza il festival Robe da Mati, una rassegna culturale che ha l’obiettivo di accendere i riflettori sulla salute mentale. Da diversi anni inoltre Sol.Co. ha un forte impegno per la promozione dell'inclusione di genere, e la creazione di questi podcast è un ulteriore esempio di questo impegno. La leadership aziendale è femminile: le donne rappresentano il 60% del consiglio d’amministrazione. “Da sempre in Sol.Co. garantiamo l’accesso alle varie mansioni senza distinzione di sesso” dice la presidente Luciana Cremonese e prosegue “negli anni ogni settore dell’organizzazione è stato occupato sia da uomini che da donne valorizzando il più possibile la vocazione individuale”. La collaborazione con la storica Emiliana Losma è consolidata da anni e la serie "Che genere di storia" è stata la naturale conseguenza di questo dialogo nell’ottica di ispirare sempre più le persone a lottare per un mondo più giusto ed equo per tutti. https://open.spotify.com/show/1K3HRbsG9DpBUiy4oHTePq https://music.amazon.com/podcasts/e4737a2d-fb5a-46fc-a7b9-1b0fed2a75f5/chegeneredistoria