100 città per Patrick: anche a Treviso una mozione per la cittadinanza onoraria a Zaki

E’ ormai nota la drammatica storia del ricercatore universitario e attivista egiziano Patrick George Zaki, arrestato all’inizio dei febbraio dalle autorità egiziane con accuse pesantissimo di attentato alla sicurezza nazionale. La vicenda di Patrick Zaki ricorda quella tragica di Giulio Regeni, anch’egli ricercatore universitario, assassinato dopo essere caduto nelle mani della polizia segreta egiziana e Patrick Zaki e legato al nostro Paese anche perché svolgeva la sua attività di ricerca universitaria presso l’università di Bologna.

«Poiché in questi sei mesi trascorsi dall’arresto sono numerose le notizie sul trattamento brutale a cui è stato sottoposto Patrick Zaki e sulla evidente carenza di garanzie processuali - dichiarano gli esponenti di Coalizione Civica per Treviso - proponiamo (con la mozione che abbiamo già inviato ai capigruppo consiliari del Comune di Treviso) che la nostra città conferisca a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria, come strumento per contribuire alle pressioni internazionali sul governo egiziano per il rilascio del giovane attivista. Si tratta di una mozione già approvata in altre città italiane (ad esempio a Milano nelle ultime ore e, prima ancora, Napoli) e che speriamo venga messa quanto prima all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Treviso».