Servizio 118 Pedemontana Emergenza, l'on. Paolin: «Scongiurato il ridimensionamento»

"Preoccupa la discontinuità del servizio di 118 con sede a Pieve del Grappa. A fine gennaio Aurelio Tommasi, Direttore Sanitario del servizio, aveva infatti espresso la propria preoccupazione rispetto al fatto che, vista la carenza sia di medici che d’infermieri dovuta anche alla non appetibilità economica, il servizio, per alcuni turni in futuro, potesse essere coperto solo da volontari soccorritori. Si tratta di un servizio che non solo ha un’importanza strategica per tutti i residenti della zona pedemontana, ma acquista anche una valenza internazionale rispetto ai moltissimi stranieri che, con la bella stagione, giungono da tutta Europa per lanciarsi dalle nostre meravigliose montagne con il parapendio". A dirlo è l'on. trevigiano Giuseppe Paolin.

"Comprendendo quindi le preoccupazioni del medico e di molti cittadini, ho contattato il Direttore Generale dell’Aulss 2 Francesco Benazzi al fine di scongiurare il pericolo del ridimensionamento del servizio essenziale per tutti i residenti dell’area pedemontana. Benazzi, dopo aver convenuto che il problema effettivamente è da attribuire sia alla carenza di personale sanitario ma certamente anche alla remunerazione oraria pattuita con i professionisti, si è impegnato a risolvere al meglio la questione, sottolineando come, tra l’altro, venendo meno l’emergenza Covid, si andrà a liberare una parte importante di personale che fino a qualche settimana fa era impegnata in prima linea per l’emergenza sanitaria. Soddisfatto del colloquio e delle rassicurazioni ricevute dal Direttore generale, ho ritenuto utile interpellare anche l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, anche perché il servizio viene svolto pure a cavallo di alcuni comuni della provincia di Vicenza” conclude Paolin.